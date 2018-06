Dédié aux jeunes : Un musée marin à Oran

L’association écologique marine «Barbarous», qui a réceptionné son nouveau siège au niveau du port d’Oran, s’est lancée dans la réalisation d’un petit musée marin, qui sera ouvert au grand public vers la mi-juillet, a-t-on appris auprès du secrétaire général de l'association.

Le nouveau siège d’une superficie de 200 mètres carrés abritera un petit musée marin et un centre pédagogique pour accueillir des activités dédiées à des enfants, en plus d’un club de plongée pour les grands et les petits, a expliqué Amine Chakouri, précisant que le musée occupera le plus grand espace.

Le centre pédagogique sera encadré par des spécialistes de la biodiversité marine, des universitaires notamment, qui continueront à mener un travail de sensibilisation auprès du jeune public, en organisant des activités autour des menaces qui guettent l’environnement marin et des gestes à adopter pour le préserver. S’agissant des pièces à exposer dans cette espace, M. Chakouri a fait savoir que les membres de l’association, des plongeurs pour la majorité, ont pu réunir des collections intéressantes, englobant des poissons conservés dans du formol ou leur squelette, des épaves de bateaux récupérées dans le fonds, d’anciens équipements de plongée, des scaphandres à casque datant du 19e siècle notamment, ainsi que des pièces de monnaie très anciennes récupérées par des plongeurs.

Une riche documentation sera aussi disponible au niveau de cet espace que ses initiateurs espèrent voir inclure dans les circuits des Jeux méditerranéens 2021, a-t-il fait savoir, soulignant que l’association compte proposer plusieurs activités dans ce même cadre comme des baptêmes de plongée, des balades en mer et des visites guidées aux îles oranaises.

Par ailleurs, les enfants aux besoins spécifiques ont été à l’honneur d’une cérémonie, organisée, samedi soir, à Tlemcen, à l’occasion de la célébration de la journée internationale de l’enfance.

Cette manifestation qui s'est déroulée en présence des autorités locales a donné lieu à la présentation de plusieurs exhibitions sportives dans diverses disciplines.

Ce sont des enfants aux besoins spécifiques qui ont ouvert le bal en effectuant, aidés par leurs enseignantes, des mouvements sportifs et de danses, mettant l’accent sur leur apprentissage dans ce cadre.

Suivies par un public nombreux public, ces exhibitions ont concerné, également, les enfants de plusieurs associations de loisirs et de jeunes qui ont présenté des mouvements d'ensembles rythmés et des exercices de sport de combat, à l’instar du judo, du karaté et de boxe.

Cette cérémonie s’est achevée par la distribution de cadeaux et diplômes aux participants.