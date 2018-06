Protection de l’enfance : une importance particulière

«L’intérêt porté par l’État aux questions de l’enfance, notamment en matière de protection, de prise en charge et de promotion, est stratégique. Il est l’expression d’une profonde conviction qui considère les enfants comme réservoir de la nation et son énergie renouvelable pour la construction de l’avenir», a déclaré la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia.

S’exprimant, en sa qualité de représentante du Premier ministre à la cérémonie organisée, à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, en présence de la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Mme Houda Imane Faraoun, de la présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Fafa Ben Zerrouki Si Lakhdar, et de la déléguée nationale à la Protection de l’enfance, Mme Meriem Cherfi, Mme Eddalia a souligné «l’attachement du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à cette question, en insistant à chaque occasion sur la nécessité de renforcer la position de l’enfant et à le placer au sein des priorités stratégiques dans tous les plans d’action du gouvernement». L’occasion a également été mise à profit par la ministre pour mettre en relief « les efforts importants déployés en matière de réforme législative, des efforts qui témoignent de la position qu’occupe l’enfant en Algérie», a-t-elle affirmé. La ministre a aussi mis l’accent sur les «profondes» réformes initiées sur les plans législatif et sociopolitique, qui ont été «couronnées» par la mise en place d’un Fonds de pension alimentaire et la loi relative à la protection de l’enfance en 2015. Cette loi prévoit plusieurs articles et dispositions liés à la protection de l’enfant sur les plans social et judiciaire. Précédemment à sa promulgation, l’Algérie avait ratifié, en 1992, la Convention internationale relative aux droits de l’enfant. En outre, Mme Eddalia a noté que «la révision constitutionnelle de 2016 est une preuve irréfutable du processus engagé par l’Algérie pour le parachèvement des étapes nécessaires à la garantie de la protection et de la promotion de l’enfance dans notre pays».



Une législation adaptée et des mécanismes de protection optimisés



Mme Eddalia a mis en avant l’importance de «s’inscrire totalement dans l’effort national encadré, dit-elle, par le gouvernement et les institutions de l’État». Elle a assuré de «l’engagement de l’État», à travers la ratification de toutes les conventions internationales et «l’adaptation de la législation nationale afin d’assouplir davantage sur le terrain l’action du renforcement de la cohésion au sein de la famille, en garantissant un meilleur accompagnement sur le plan social et en lui permettant d’accomplir son rôle constitutionnel, à savoir la protection des enfants». Poursuivant ses propos, la ministre relève la «la nécessité, pour toutes les franges de la société et les fondations de la société civile, d’appliquer les mécanismes autorisés par la loi et imposés par la Constitution, notamment pour signaler toute atteinte ou violation aux droits de l’enfant». En somme, le ministère de la Solidarité nationale, et partant de ses missions de prise en charge, d’accompagnement et de protection des catégories vulnérables, à leur tête l’enfant, est au cœur de l’action quotidienne continue, à travers, notamment, «la prise en charge institutionnelle via le réseau national des institutions spécialisées (SOS enfance en détresse et autres), ainsi qu’à travers les programmes, les opérations de solidarité et les dispositifs destinés aux familles démunies et à faible revenu».

On retiendra aussi que les services du département dirigé par Mme Eddalia sont «sur le point de finaliser une opération d’évaluation globale des réalisations accomplies, et qu’ils préparent un nouveau plan national pour la promotion de l’enfance, à travers la mise en place de mécanismes de mise en œuvre des législations et des textes, la réunion des moyens pratiques pour la mise en réseau de l’effort national dans le cadre d’une véritable coordination entre les institutions de l’État et de la société, outre la mobilisation de tous les efforts pour une plus grande conscience de l’importance des questions de l’enfance».



Un rapport bientôt remis au Président de la République



Par ailleurs, et en ce qui concerne la célébration de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, proclamée par l’ONU le 16 mai de chaque année, Mme Eddalia a noté qu’il s’agit d’un «couronnement et une reconnaissance par la communauté internationale de la politique sage et à la vision clairvoyante du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, sur la résolution des conflits par la voie diplomatique et par le dialogue, car la paix et la réconciliation sont la base de la stabilité et du progrès».

De son côté, la déléguée nationale à la Protection de l’enfance, Mme Meriem Cherfi, a donné quelques chiffres sur les cas de signalement. On apprend dans ce cadre que la cellule mise en place par la Délégation pour recevoir les signalements à travers le numéro gratuit (11-11) a reçu «plus de 248.000 appels, dont 195.000 demandes de renseignements sur la délégation et ses missions». Aussi, poursuit-elle, l’institution qu’elle dirige a procédé au traitement de «52.312 cas et enregistré 227 cas d’atteinte aux droits de l’enfant, dont 10 cas signalés par des enfants». Tous ces cas de signalements, fait remarquer Mme Cherfi, ont été traités par les services du milieu ouvert ou par les juges des mineurs. Remarque importante à retenir, Mme Cherfi annonce que «la Délégation nationale à la protection de l’enfance compte soumettre prochainement, au Président de la République, un rapport sur la situation des droits de l’enfant en Algérie et l’état d’application de la convention des droits de l’enfant».

Prenant part à cet événement, le représentant du Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef), M. Marc Lucet, qui a mis en avant le «rôle positif» accompli par la Délégation nationale à la protection de l’enfance, a vivement salué «la grande volonté» manifestée par l’Algérie pour la promotion des droits de l’enfant.

Synthèse : Soraya Guemmouri