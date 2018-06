Sécurité sociale : Les cotisations réglées avant le 30 juin

La Caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) a annoncé que le dernier délai de règlement des cotisations annuelles a été fixé au 30 juin 2018.

Dans un communiqué rendu public, la CASNOS appelle les travailleurs non-salariés à «prendre les mesures nécessaires pour régler leurs cotisations dans le délai fixé, pour éviter les pénalités de retard et bénéficier des différentes prestations de la Caisse, à savoir la retraite, la carte Chifa, une couverture sociale maladie et décès».

Les concernés sont les commerçants, les artisans, les industriels, les avocats et les professions libérales ainsi que les jeunes bénéficiaires du dispositif de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et la Caisse nationale de chômage (CNAC).

Selon la même source, la CASNOS a tracé «un programme exceptionnel» pour le mois de Ramadhan, à travers ses agences de wilayas, ainsi ces structures resteront ouvertes durant les soirées du mois sacré à partir de 21h 30m jusqu'à 24h00, appelant les affiliés à «régulariser leur situation avant l'expiration du délai fixé».