Répression des fraudes : Les brigades sur le terrain

Un total de 1.075 interventions de contrôle a été effectué à Tizi Ouzou par les services de contrôle et de la répression des fraudes durant la première décade de ce mois de ramadhan, a rapporté la Direction du commerce de la wilaya (DCW). «Les agents de contrôles et de répression des fraudes ont effectué 1.075 interventions à travers lesquelles ils ont enregistré 54 infractions et établit 52 procès-verbaux», a indiqué Mme Begrich Nadia, chef de service contentieux et affaires juridiques au niveau de la DCW. Il a également été procédé à la fermeture de sept locaux commerciaux pour diverses infractions, dont le défaut d’hygiène, l’abattage clandestin et l’opposition aux contrôles et procédé à la saisie d’une quantité de marchandise. En outre, pas moins de 308 infractions aux pratiques commerciales ont été enregistrés dans la wilaya de Mostaganem dans les 10 premiers jours du mois du ramadhan, a rapporté la direction de wilaya du Commerce. Le chef de service observation du marché à la direction, Ghali Sid Ahmed a indiqué que les brigades de contrôle de la qualité et de répression de la fraude ont effectué 1.300 interventions soldées par 295 procès verbaux et décelant 308 infractions. Ces brigades ont contrôlé 730 locaux commerciaux de détails, 17 de gros et 41 de services, 37 unités de production permettant la saisie de 1,74 quintal de viandes et de produits alimentaires non conformes aux normes légales et sanitaires, d'une valeur de plus de 243.000 DA. 55 infractions ont été relevées pour absence d’hygiène, 31 autres pour défaut de conformité préalable, 8 pour non respect des règles de conservation et 10 pour opposition au contrôle, entre autres.