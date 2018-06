Projets agricoles : Levée du gel financier

Plusieurs opérations de développement dans la wilaya de Laghouat, relevant de différents programmes agricoles, vont être réactivées après avoir fait l’objet de mesures de gel financier, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Il s’agit d’un projet de réalisation de 267 km d’électrification agricole, pour un montant de 900 millions DA, répartis entre huit communes de la wilaya qui s’ajoutent à la réalisation de 300 km, déjà réceptionnés dans différentes régions de la wilaya. Les services de la wilaya ont fait état aussi de la réalisation en cours de 15 km d’électrification agricole au profit des régions d’Ain-Mansour, Charm Sekek, Tafza, dans la commune d’Aflou, en plus de 18 km en phase de lancement du marché. Le programme prévoit également l’ouverture, pour une enveloppe de 30 millions DA, de 25 km de pistes rurales, dont l’étude technique a été finalisée, en attendant le dégel du projet et sa concrétisation. La wilaya de Laghouat s’est vue accorder, au titre du fonds de développement des régions du Sud, un projet de réalisation de 655 km de pistes agricoles, dont près de 250 km ont été achevés et les études techniques de 400 autres kilomètres ont été finalisées. Sept opérations de développement dans le domaine agricole, pour un financement global de plus de 2,16 milliards DA, avaient été gelées, selon les services de la wilaya.

Par ailleurs, une production de plus de 55.000 quintaux de céréales a été récoltée à ce jour dans la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de la campagne moissons-battages lancée le 12 mai dernier a-t-on appris auprès de la Direction des services agricoles (DSA). Entreposée au niveau de la coopérative des céréales et légumes secs (CCLS) d’Ouargla, cette récolte, composée à 90% de blé dur et le reste de blé tendre et d’orge, a été réalisée sur une superficie de 1.600 ha des 2.600 ha emblavés, a-t-on signalé.

Les prévisions de la DSA tablent, au titre de cette campagne qui s’achèvera à la fin juin en cours, sur une moisson de 100.000 q de céréales, soit une hausse de près de 32.000 q par rapport à la récolte de la saison écoulée. Cette hausse est imputée par la DSA à une série de facteurs liés notamment à l’extension de la surface réservée à la céréaliculture qui a gagné du terrain avec un accroissement de près de 800 ha par rapport à la saison écoulée (1.800 ha).