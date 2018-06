Intempéries : Mobilisation de la Protection civile

Pas moins de 42 interventions ont été effectuées par les services de la Protection civile d’Aïn Defla, dans la soirée de samedi, suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues sur la wilaya, a rapporté le chargé de communication de la direction locale de ce corps constitué.

Les interventions des pompiers ont touché, notamment la trémie située à l'entrée Est du chef-lieu de wilaya submergée par les eaux et la boue, la cité Souamaâ de Khémis Miliana et le village agricole d'Arrib dont nombre de maisons ont été complètement inondées par les eaux, a indiqué le capitaine Kamel Hamdi, précisant que ces inondations n'ont pas causé de perte humaine. Elles ont également concerné le douar El Haddad (Bourached) situé sur la CW 42, la cité Saâd d'El Abadia, la région de Sidi Hamou (Rouina) et la cité Akaïdi de Djendel, a-t-il ajouté, faisant état du déploiement de toutes les unités de ce corps constitué jusqu'à une heure tardive de la nuit.

Les précipitations enregistrées sur le chef-lieu de wilaya ont été de 45 mm durant les dernières 24 heures, selon les données fournies par la station météorologique de Aïn Defla.

Les services de la wilaya de Tiaret ont, quant à eux, effectué 129 interventions à cause des précipitations orageuses enregistrées samedi, a-t-on appris du chargé de la communication de la protection civile.

Le capitaine Rabah Boukhari a indiqué que ces opérations ont consisté au pompage des eaux qui ont envahi les habitations et inondé les routes. Les éléments de la protection civile ont procédé au pompage des eaux ayant inondé la trémie de Hai Ali Bakhtou et des immeubles de Hai Mohamed Bouhenni et autres quartiers ainsi qu'à Frenda. Ils ont également dégagé les grandes quantités de grêles accumulées sur la RN 111 également inondée d'eaux pluviales notamment le tronçon reliant la localité de Sidi Abderrahmane à El-Bayadh. Les autres interventions ont permis d’assister certains usagers de la route bloqués par les pluies. La wilaya de Tiaret a enregistré, samedi, de fortes pluies accompagnées de chutes de grêle, phénomène climatique rare dans la région et en cette période de l’année, suscitant l'appréhension des agriculteurs, qui craignent pour leurs cultures avant le lancement de la campagne de moissons-battages.

Par ailleurs, plus de 500 agents de la Protection civile ont été mobilisés dans la wilaya de Mostaganem pour la surveillance des plages durant la saison estivale ouverte au début du mois de juin, a-t-on appris de la direction de wilaya de la Protection civile. Le chargé d'information auprès de cette direction, Bachir Medjaded, a indiqué que la Protection civile a mobilisé, à travers 36 plages autorisées à la baignade cette saison, 105 sauveteurs professionnels, 10 plongeurs et 360 maître nageurs saisonniers. Huit ambulances et un staff médical et paramédical composé de 32 secouristes pour le transport des noyés et des blessés vers les établissements hospitaliers et sanitaires proches des plages ont été également déployés.

La direction de la Protection civile a équipé les 36 plages de postes de surveillance dont trois nouveaux postes aux plages de Cap Ivy et de Dekkara dans la commune de Benabdelmalek Ramdane et la plage de Mers Cheikh dans la commune de Ouled Boughalem ouverte à la baignade cette saison. A noter que neuf zodiacs et deux autres embarcations sont destinés à la surveillance des estivants, la recherche et le secours au large et dans les fonds marins en cas de noyade.

La Protection civile a consacré, cette année, une enveloppe de 25 millions DA cette saison estivale pour l'achat des produits pharmaceutiques, équipements des ambulances, le versement des salaires des saisonniers durant quatre mois. Pour rappel, la Protection civile a enregistré, la saison écoulée à Mostaganem, 18 morts par noyade dont 13 sur des plages interdites à la baignade et 5 autres en dehors des heures de surveillance. Elle a pu sauver 1.550 personnes de noyade réelle.