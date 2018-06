Refonte pédagogique : Mme Benghabrit exige l’analyse des résultats des examens

Le ministère de l’Education nationale a instruit les directeurs de l’éducation répartis à travers les 48 wilayas à l’effet de procéder à l’élaboration d’une étude analytique des résultats des compositions du troisième trimestre, tous paliers confondus. Il a aussi exigé, indique-t-on d’entrée, que les conclusions de cette étude soient remises à la tutelle dans les meilleurs délais. A leur tour, les directeurs de l’éducation ont sollicité les directeurs des établissements scolaires afin d’établir le bilan des résultats du troisième trimestre. Cette opération d’évaluation des résultats obtenus par les élèves au troisième trimestre s'inscrit dans le cadre du suivi et de l'analyse des résultats scolaires des élèves pour les trois paliers. Il faut rappeler que le ministère de l’Education nationale prépare un projet pour revoir l’organisation des examens. Ce projet sera élaboré avec le partenaire social en vue de revoir l’organisation des examens avec l’objectif de réduire leur durée», a indiqué récemment Mme Benghabrit. Dans ce contexte, la ministre a insisté sur la nécessité de prendre en considération l’évaluation permanente de l’élève, qui se fera dès la première année jusqu’à la 3e année secondaire. Ce projet est en cours de débat, a-t-elle ajouté. En effet, Mme Benghabrit a indiqué que « le secteur de l'éducation repose sur deux axes essentiels en vue d'améliorer la mise en œuvre de la réforme du système éducatif initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika», ajoutant qu'il s'agit de la gouvernance et de la refonte pédagogique pour renforcer la maîtrise des outils d'acquisition scolaire tout en permettant à l'élève d'acquérir des compétences pour faire face aux défis du 3e millénaire. Elle a précisé, en outre, que « ces démarches s'inscrivant dans le cadre de la gouvernance et de la refonte pédagogique consistent en la mise à jour des programmes scolaires à travers la prise d'une décision permettant l'introduction d'un grand nombre d'auteurs algériens dans ces programmes, notamment dans le cycle primaire», ajoutant qu'il a été procédé à l'élaboration de

« recueils littéraires d'auteurs algériens écrivant en arabe, en tamazight et en langues étrangères ainsi que d'autres œuvres de la littérature maghrébine dans le cadre de la coopération algéro-tunisienne». Dans le cadre des efforts consentis pour atteindre une «école de réussite», le ministère poursuit ses efforts de refonte pédagogique sur le plan national à travers la réalisation de plusieurs projets, tels que le théâtre scolaire et le lancement de la manifestation «Aklam Biladi». Concernant la réforme du baccalauréat, Mme Benghabrit considère que l’enjeu de cette réforme est de prendre en ligne de compte le contrôle continu à partir de la 2e AS qui valorise l’effort mené par l’élève durant toute l’année. «C’est essentiel pour nous parce qu’il y a des mauvaises habitudes qui sont en train de s’ancrer dans la société. Elles consistent à ne plus venir au troisième trimestre. Cela est même en train de se reproduire en première année universitaire par ces mêmes élèves. Cette tradition qui est en train de se cimenter est extrêmement dangereuse». Quant à la mise en œuvre de la réforme du Bac, elle dira qu’elle sera appliquée dès qu’il y aura un accord. « Nous allons représenter le dossier aux syndicats avant de le déposer au niveau du Conseil du gouvernement afin qu’il soit débattu. Cela vaut le coup. Toute la société est en attente d’un changement et cela nous fera passer d’un Bac de cinq jours à trois jours», a-t-elle expliqué.



Salima Ettouahria