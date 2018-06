M. Ghoulamallah, président du HCI : La pratique du culte en Algérie est respectée

«La liberté religieuse a toujours été respectée en Algérie», a déclaré, hier, le président du Haut-Conseil islamique, Bouabdallah Ghlamallah, en réponse au dernier rapport du Congrès américain sur le respect des religions en Algérie. S’exprimant en marge d’une rencontre portant sur la « légitimité de défense », tenue au siège du HCI, M. Ghlamallah a précisé que la pratique du culte en Algérie se fait dans le respect de l’ordre et de la réglementation publics, conformément à la Constitution. « Je profite de cette occasion où l’on évoque le principe de la

«légitimité de défense» et j’use du droit de réponse en citant juste l’exemple de la Palestine et des Palestiniens qui font l’objet de restrictions religieuses sur leurs terres », a-t-il souligné. Cette rencontre, qui a vu la participation de représentants du ministère des Affaires religieuses, du HCI, d’historiens et de professeurs d’université, a été mise à profit pour débattre du principe de la légitimité de défense, telle que perçue par le prophète Mohamed (QSSSL), en se référant à certaines étapes importantes de sa vie.

La rencontre a porté essentiellement sur le droit de la légitimité de défense à travers les batailles menées par le prophète Mohamed (QSSSL), mettant à l’honneur la bataille de Badr qui s’est déroulée le vendredi 17 Ramadân de l’an 2 de l’Hégire (mars 624 de l’ère chrétienne). Pour le président du HCI, la bataille de Badr, date qui a marqué l’histoire de l’Islam et des musulmans, traduit parfaitement le droit de légitimité de défense que le prophète Mohamed (QSSSL) a utilisé pour défendre l’Islam et les musulmans contre les agressions ennemies.

Pour M. Ghlamallah, les glorieuses batailles menées par le prophète ont permis d’instaurer le droit légitime de se défendre et de défendre la cause suprême de l’Islam.

Dans son intervention, l’historien Mohamed Al Amine Belghit est revenu sur la légitimité de défense en citant l’exemple de la bataille de Badr qui, selon ses termes, illustre parfaitement ce concept qui n’est, en fait, utilisé que pour récupérer un droit, à travers des moyens légitimes. Il a, dans son intervention, évoqué les grandes qualités morales du prophète et sa bonne gouvernance qui consistait, en premier lieu, à construire une société musulmane sur des bases solides et instaurer un état de droit, en mettant à l’honneur le principe du vivre en paix. Pour l’historien, le prophète Mohamed (QSSSL) était contre la guerre, mais c’était, à l’époque, le seul moyen pour répondre aux attaques et aux agressions perpétrées par les ennemis de la religion.

Le Pr Belghit a fait savoir que le succès de la bataille de Badr était le fruit d’une bonne préparation d’une armée sur le plan humain et matériel, précisant que l’encadrement et la formation constituaient une phase très importante pour sa réussite.

Il a, dans le même sillage, évoqué les qualités humaines et les hautes valeurs morales du prophète, ainsi que sa foi, qui lui ont permis de triompher et de vaincre l’ennemi.

De son côté, le Dr Mabrouk Zad El Khir, membre du HCI, a mis l’accent sur la nécessité de lever certaines incompréhensions sur le comment se défendre pour récupérer un droit. Il dira, dans ce contexte, que l’islam et le Coran favorisent le principe du pardon. Cependant, l’islam autorise la légitimité de défense, tout en soulignant le rôle important du système législatif dans la répression du criminel ou le mis en cause.



Kamelia Hadjib