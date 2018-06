Hadj 2018 : Lancement le 11 juin de l'opération d'hébergement électronique

A un peu plus d’un mois et demi du premier départ vers les Lieux Saints de l’Islam, l'Office national du Hadj et de la Omra (ONHO) informe, par le biais d’un communiqué de presse, les futurs hadjis du début, la semaine prochaine, de l'opération d'hébergement électronique, le 11 juin pour être plus précis.

Selon l’ONHO, cité par l’APS, l'hébergement électronique via le site officiel de l'Office, qui est un service d'information, adopté en 2016 déjà, permet au pèlerin algérien de réserver sa chambre à la Mecque et de choisir ses compagnons du hadj et ce, en accédant au portail d'hébergement électronique sur le site Internet de l'Office, en vue de choisir les hadjis avec qui il aimerait partager sa chambre et choisir l'une des chambres proposées par le système électronique.

Dans la foulée, et alors que le premier vol vers les Lieux Saints de l’Islam est programmé le 25 juillet prochain, l'ONHO annonce pour le 10 juin le début officiel d’acquisition des billets d’avion, une opération qui s’étalera sur 20 jours, soit jusqu’au 1er juillet, au niveau de toutes les agences d'Air Algérie agréées à cet effet à travers le territoire national.

Avec donc le début des opérations d’enregistrement électronique et la vente des billets d’avion, les hadjis en auront fini avec ce long processus qui a commencé par le tirage au sort dans les communes, passant ensuite par plusieurs étapes. Les procédures administratives ont été parachevées le 15 mai dernier, date à laquelle les 36.000 pèlerins avaient déjà finalisé la réservation du vol, le paiement de leurs redevances, la vaccination et la réservation des chambres d'hôtel. Et depuis, des séances de formation, d'accompagnement et d'orientation en matière de santé, de logistique, d'informations et de religion ont été organisées.

Au total, 44 agences de voyages privées et deux « tour operators » publics ont été sélectionnés pour l’organisation du Hadj de cette année et la prise en charge de 36.000 pèlerins algériens dont la moitié sera transportée par Air Algérie, le reste étant à charge de la compagnie Saoudia Airlines d’une compagnie de transport privée, comme décidé par l’autorité de l’aviation civile saoudienne. Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs avait indiqué dernièrement que le plan du gouvernement, issu du programme du Président de la République, prévoit que le hadji algérien sera en mesure, dès l’année prochaine, de choisir le niveau de prestations, ce qui signifie, selon lui, la fin de la réforme du système du hadj et de la omra.

SAM