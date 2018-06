Energie éolienne : Les zones rurales visées

La division énergie éolienne du Centre de développement des énergies renouvelables organise la première conférence internationale sur l’énergie éolienne et ses applications en Algérie en novembre prochain.

Selon le CDER, l’énergie éolienne est l’une des énergies renouvelables les plus compétitives. Aussi, la capacité mondiale installée ne cesse d’évoluer et a atteint plus de 510 GW en juin 2017. En Algérie, il n’existe actuellement qu’une seule ferme éolienne, d’une capacité installée de 10 MW, connectée au réseau. Cependant, dans le programme des énergies renouvelables adopté par le gouvernement, l’objectif global de l’éolien est d’installer 5 GW à l’horizon 2030.

Le but de cette conférence est de réunir les chercheurs, ingénieurs et industriels pour lancer une réflexion sur l’état des lieux de la recherche dans le domaine de l’énergie éolienne ainsi que sur les défis et opportunités à relever pour la mise en œuvre effective de ce programme. Selon une annonce faite sur son site internet, l’un des principaux conférenciers sera Christian Masson, professeur au département de génie mécanique de l’École de technologie supérieure. Il est le directeur du Laboratoire de recherche sur l’aérodynamique des éoliennes dans l’environnement nordique. Il est titulaire d’un diplôme doctorat de l’université McGill et a le diplôme de maîtrise et un baccalauréat en génie mécanique de l’École polytechnique de Montréal. Il est administrateur du TechnoCentre Éolien Gaspésie les îles et a rédigé plus de 100 articles scientifiques publiés dans des revues d’archives et présentés lors de conférences internationales.

Les thèmes de la conférence comprennent une évaluation du gisement éolien et des performances des parcs éoliens ainsi que l’intégration de l’énergie éolienne au réseau et réseaux intelligents. La prévision de la ressource éolienne, les technologies du stockage de l’énergie et l’aérodynamique des éoliennes et développements technologiques font partie du programme. Tout comme les systèmes hybrides et micro-réseaux ou encore d’autres thèmes d’actualité abordés par la division énergie éolienne.

Les activités scientifiques développées au sein de la division sont pluridisciplinaires et couvrent principalement les domaines des mathématiques statistiques, de la mécanique des fluides, de l’aérodynamique, du génie mécanique, de l’électrotechnique, de l’électronique, de l’automatisme et des matériaux.

La division est chargée de la mise en œuvre de projets de recherche/développement relatifs à l’exploitation et l’utilisation de l’énergie éolienne et elle s’est fixée pour objectifs de contribuer à la réussite du programme éolien national, au développement des zones rurales ou difficiles d’accès et de contribuer au développement de l’industrie des éoliennes en Algérie.

Les principaux thèmes de recherche inscrits sont orientés vers la caractérisation et l’identification des sites éligibles à l’implantation des éoliennes en Algérie, l’élaboration d’outils numériques de prédiction de la ressource éolienne et l’étude d’aménagement des parcs éoliens. L’aérodynamique et aéroacoustique des éoliennes, la caractérisation du sillage des éoliennes et les techniques de fabrication des aérogénérateurs sont aussi parmi ses centres d’intérêt. C’est le cas également pour les systèmes multisources autonomes et leur intégration dans les micro-réseaux ou encore l’injection au réseau des petits systèmes (producteur privé).

En outre, l’intégration des aérogénérateurs au réseau interconnecté et le développement d’outils de contrôle et de pilotage de la production des systèmes connectés au réseau sont parmi les attributions du Centre disposant aussi de bancs d’essai de pompage de l’eau par aérogénérateur. La DEE est organisée en quatre équipes de recherche assistées par une équipe de soutien technique.

