Protection des forêts : Impliquer le citoyen

Les participants à des portes ouvertes sur la conservation des forêts, organisées hier à Tlemcen, ont mis l’accent sur l’implication du citoyen dans le plan de prévention et de protection des forêts contre les incendies.

Le conservateur des forêts, Kazi Tani Mohamed Said, a souligné lors de cette manifestation organisée à la maison de la culture Abdelkader-Alloula par la conservation des forêts en collaboration avec la direction de la protection civile, qu’il est nécessaire d’intensifier les campagnes de sensibilisation des citoyens sur les risques d’incendies de forêt et leurs répercussions désastreuses.

Le même responsable a indiqué que l’implication du citoyen dans ce plan préventif concerne aussi les investisseurs désirant réaliser des projets liés aux espaces boisés, les parcs d’attractions, soulignant que le citoyen est partie prenante dans la préservation de cette richesse.

La wilaya de Tlemcen a bénéficié dernièrement de dix projets de création de jardins de repos, dont 5 ont été lancés en travaux et le restant bientôt, en ouvrant le champ d’investissement dans les plantes médicinales, le liège, le bois et le caroube. Abordant les feux de forêt, le conservateur a souligné que le facteur humain représente 70% des causes des incendies, vient ensuite la canicule, signalant que la wilaya a enregistré l’an dernier 450 hectares de forêts détruites par les feux. La conservation des forêts a mobilisé cette année 135 agents de lutte contre les feux de forêt, outre des agents de la protection civile. Lors de la manifestation “Portes ouvertes sur la conservation des forêts” d’une journée, une exposition de photos des richesses forestières que recèle la wilaya a été organisée, ainsi que le matériel d’intervention et de lutte contre les feux de forêt. La wilaya de Tlemcen compte une superficie boisée globale de 225.000 hectares.