Suivi des assises nationales de l’Agriculture : La formation à l’honneur

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Abdelkader Bouazghi, a présidé hier une réunion de travail avec les directeurs des différents instituts de formation, de recherche et de vulgarisation relevant du secteur de l’Agriculture et de la Pêche, indique un communiqué du ministère.

Cette réunion vient en application des orientations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à l’adresse des participants aux assises nationales de l’Agriculture, où il avait appelé les autorités concernées à accorder davantage d’intérêt à la formation, à la vulgarisation et la recherche dans le secteur. M. Bouazghi a insisté, lors de la réunion, sur la nécessité de valoriser les instituts de formation et les établissements de recherche qui contribuent davantage au développement du secteur agricole. Il a ainsi exhorté les cadres présents à redynamiser l’appareil de formation en le dotant d’outils et d’instruments qui lui permettent de bien remplir ses missions.

Le ministre a sollicité les responsables concernés à entreprendre toute action qui permet d’avoir une plus-value dans les processus de formation destinés à la profession agricole.

Les directeurs d’instituts ont été invités à cette occasion à revoir le système actuel de formation en vue de sa modernisation et son adaptation aux besoins du développement agricole. M. Bouazghi a d’autre part appelé les cadres à organiser périodiquement des cycles de mise à niveau dans le domaine de l’ingénierie de formation et de l’ingénierie pédagogique et à renouveler les équipements et les infrastructures de formation, ajoute le communiqué.

En matière de vulgarisation, il a appelé à l’adoption d’une démarche opérationnelle sur le terrain qui cible directement l’agriculteur en s’appuyant sur les plateformes locales du Comité paritaire d’appui conseil (COPAC), soulignant que la vulgarisation agricole n’était pas uniquement une approche globale de communication mais surtout une approche technique qui doit relier tous les acteurs du secteur.