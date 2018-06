Le chiffre du jour : 160.000 milliards de dollars

Les écarts de revenu entre les hommes et les femmes représentent un manque à gagner de 160. 000 milliards de dollars dans le monde. À l’échelle mondiale, les écarts de revenu tout au long de la vie entre les hommes et les femmes amputent la richesse des pays de 160.000 milliards de dollars, soit en moyenne 23.620 dollars par personne dans les 141 pays couverts par un nouveau rapport que publie le Groupe de la Banque mondiale aujourd’hui. Intitulé Unrealized Potential : The High Cost of Gender Inequality in Earnings, ce rapport analyse le coût économique des inégalités hommes-femmes en termes de pertes de capital humain.