Production pétrolière de l’Opep : à son plus bas niveau depuis avril 2017

La production pétrolière de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) est tombée, au terme du mois de mai, à son plus bas niveau depuis avril 2017. Pour le compte de mai, l’Opep a extrait 32 millions de barils de pétrole par jour, soit une chute de 70.000 barils par jour par rapport au mois dernier où la production avait également chuté de 70.000 barils par jour.

La plus forte baisse a été enregistrée au Nigéria où la production a chuté de 1,94 million de b/j en avril à 1,85 million de b/j, notamment en raison de la fermeture non planifiée du terminal d’exportation de Forcados, pour des pipelines défaillants. Comme le mois précédent, le Venezuela a enregistré une nouvelle chute de sa production. Celle-ci est tombée à 1,45 million b/j contre 1,50 million, le mois précédent. Une crise économique sévère frappe actuellement l’économie et réduit ses options de financement. Contrairement à avril, l’Arabie Saoudite et l’Iraq ont légèrement augmenté leur production en mai. L'Arabie Saoudite est restée dans les limites de son quota et sa production a atteint 10 millions de b/j parce que davantage de pétrole brut a été consommé dans le pays par les centrales électriques, selon le document. L'Irak, quant à lui, a produit plus parce qu'il a augmenté les exportations de ses ports du sud, après une baisse signalée le mois dernier. Tout ceci devrait permettre un nouveau bond des prix du baril dans les prochains jours.



Le prix du panier de l’Opep à 75,17 dollars



Le prix du panier de référence du brut de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s’est établi à 75,17 dollars, a indiqué cette Organisation sur son site web. Mercredi, le prix du panier de référence du brut de l'Opep était de 73,72 dollars, a précisé la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de l'Opep comprend quatorze (14) types de pétrole, dont le Sahara Blend (Algérie), l'Iran Heavy (Iran), Es-Sider (Libye), Basra Light (Irak), Bonny Light (Nigeria), Arab Light (Arabie Saoudite), Girassol (Angola) et le Mery (Venezuela). Jeudi, les cours de l'or noir divergeaient en cours d'échanges européens après leur rebond marqué de la veille en attendant les données officielles sur les réserves américaines de brut. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet, dont c'est le dernier jour de cotation, valait 78,05 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 55 cents.