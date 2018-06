Pour promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables : Prendre des mesures réglementaires

La consommation annuelle des communes se situe à 4801 Gwh, soit l’équivalent d’une production annuelle d’une centrale de 555 MW de puissance, d’un coût avoisinant les 555 millions de dollars.

Les chiffres de Sonelgaz font également état d’une consommation de 2.786 Gwh par 10 wilayas, soit 58% de la consommation globale des communes. Compte tenu de ce niveau de consommation jugé très excessif, les participants à la rencontre nationale sur la transition énergétique ont, dans leurs recommandations, mis l'accent sur la nécessité de prendre des «mesures institutionnelles et réglementaires» pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables et rationnaliser la consommation énergétique au niveau des collectivités locales.

D’autres recommandations ont porté sur la création d'une «commission intersectorielle sous la supervision du ministère de l'Intérieur qui se chargera de la mise en place de cadres législatifs et financiers». Le tout s’inscrit dans l’objectif de lever les obstacles en matière de promotion de l'exploitation des énergies renouvelables et procéder à la révision des dispositions règlementaires relatives au Fonds national pour la maîtrise de l'énergie (FNME).

S’ajoutent la mise en place d'un mécanisme pour garantir la pérennité des systèmes et des équipements montés par les collectivités locales, encourager les moyens locaux de production et créer un climat adéquat aux PME au niveau local, avec la nécessité de garantir l'accompagnement et l'aide techniques. La nécessité de mettre en place un plan d'information, afin de sensibiliser quant à la nécessité de rationaliser la consommation énergétique, de développer les énergies renouvelables et de protéger l'environnement, a été également relevée lors de la lecture des recommandations. Si cette transition énergétique est inévitable, les experts, à l’image de M. Preure, affirment qu’elle ne peut pas émaner d’une dynamique d’en haut uniquement, ajoutant que le progrès technique doit être au cœur de cette transition, la fertilisation croisée entreprise-université au cœur de la dynamique, car «on ne peut pas créer d’industrie de l’énergie solaire uniquement avec des projets clés en main».



Lampes LED : Une réduction significative du coût de l’éclairage public



Intervenant lors de cette conférence, Mme Nahla Kheddache, chef de projet énergies renouvelables au ministère de l’Intérieur, a précisé que cette feuille de route comprend plusieurs axes, dont le remplacement graduel des lampes classiques, utilisées dans l’éclairage public, par des lampes LED, considérées comme moins énergivores. Un programme pilote est en cours de finalisation. 31 communes seront concernées pour la première étape. L’intervenante précise, chiffres à l’appui, que le remplacement de 60% des lampes classiques par des lampes LED permettra de réduire le coût annuel de l’éclairage public de 8,4 milliards de da actuellement, à 5,6 milliards de dinars. «Un programme d’éclairage public autonome, étalé sur une durée de trois ans, a été introduit dans cette feuille de route, permettant une réduction de la consommation d’électricité de 61 MW/an, soit un gain équivalent à 277 millions DA», a également précisé Mme Kheddache. La transition énergétique, comme l’a annoncé, janvier dernier, le ministre de l’Energie devrait assurer la sécurité du développement économique du pays tout en devenant de moins en moins dépendant des ressources fossiles. L’Algérie dispose de réserves prouvées récupérables d’hydrocarbures de plus de 4.000 milliards de tonnes équivalent pétrole (TEP) dont plus de la moitié en gaz naturel.

Sur les énergies renouvelables (EnR), M. Guitouni a considéré qu’au-delà des hydrocarbures, il revient au pays de mobiliser toutes ses ressources notamment en ces énergies, et ce, grâce au très vaste potentiel dont jouit le pays à travers le solaire, l'éolien, la biomasse...

«En vue de réussir la transition énergétique, précisait le ministre, la mobilisation des ressources renouvelables est ainsi nécessaire pour consolider, sur le long terme, la couverture des besoins énergétiques du pays et en faire un facteur de développement industriel et de diversification économique».

Par ailleurs, il convient de rappeler que le programme du gouvernement, adopté en 2011 et mis à jour en 2015, prévoit le développement d'une capacité de 22.000 MW d'électricité d'origine renouvelable, notamment solaire, à long terme. Ce programme devrait permettre l'économie de quelque 300 milliards de m3 de gaz, soit un volume additionnel aux réserves du pays, équivalent de 7 à 8 années de consommation nationale actuelle de gaz.

Fouad Irnatene