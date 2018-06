Vidéo attentatoire aux symboles de l'Etat algérien : Le MAE convoque l'ambassadeur de l'UE à Alger

L'ambassadeur de l'Union européenne à Alger, John O'Rourk, a été convoqué au siège du ministère des Affaires étrangères par le Secrétaire Général du ministère , Noureddine Ayadi, suite à la diffusion à Bruxelles d'une vidéo attentatoire aux symboles de l'Etat algérien, indique dimanche un communiqué de ce ministère.

Le haut responsable algérien a, à cette occasion, "relevé avec indignation et réprobation que l'enregistrement par la dénommée Mme Lefèvre née Haddad, ressortissante belge d'origine algérienne, a été réalisé dans des installations officielles du Parlement européen utilisant ainsi et détournant abusivement des symboles de l'Union européenne pour porter gravement atteinte à l'honneur et à la dignité des institutions de la République algérienne", souligne la même source. Il a, en conséquence, exprimé "le vœu que l'Union européenne se démarque publiquement de cette manœuvre et demandé que des actions concrètes soient prises contre les agissements irresponsables de la contrevenante", note le communiqué. Il convient de "rappeler que l'ambassadeur d'Algérie à Bruxelles a déjà eu à effectuer, sur instruction du ministère des Affaires étrangères, des démarches urgentes auprès des institutions compétentes de l'Union européenne", conclut le MAE.

l La mise en scène de cette ancienne journaliste congédiée de l’Entv pour avoir insulté son pays ainsi que le choix du thème et du lieu de son intervention n’ont rien d’héroïque. Ils témoignent plutôt, par cette litanie de contre-vérités, d’une attitude mesquine, opportuniste et mercantile qui ne peut que déshonorer un peu plus son auteur.