Forum international sur le développement de l'action parlementaire : Une délégation parlementaire à Moscou

Une délégation parlementaire conduite par le vice-président du conseil de la Nation, Mohamed Said Saadani, prendra part au Forum international sur le développement de l'action parlementaire, qui se tient à Moscou à partir d’aujourd’hui. Le programme de la rencontre prévoit des "ateliers de travail et des tables rondes sur plusieurs thèmes dont le soutien législatif de l'économie internationale durant le XXIe siècle en termes d'orientations, de technologies et de ressources, outre le rôle des parlementaires dans le renforcement de la sécurité internationale", a précisé la même source. Les participants examineront également le "développement des législations nationales, l'échange de bonnes pratiques et le consensus international, ainsi que les perspectives de coopération entre la Russie et l'Union africaine en matière de soutien législatif".