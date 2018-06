Bouira : Démantèlement d'un réseau international de contrebande de véhicules

Un réseau international spécialisé dans le trafic et la contrebande de véhicules a été démantelé à Bouira suite à une vaste opération menée par les équipes de brigade de recherche et d'intervention (BRI) de la wilaya, a indiqué hier un responsable de la Sûreté de la wilaya.

Composé de 58 individus âgés entre 20 et 50 ans, ce réseau activait dans plusieurs wilayas, dont Oran, Alger, Tissemssilt, Djelfa, Bordj Bou Arréridj, Sétif et Béjaia, a précisé le commissaire de police, Rabah Dainèche, lors d'un point de presse. Les membres de ce réseau introduisaient sur le sol algérien des véhicules avec de faux numéros de châssis et de faux documents, a-t-il ajouté.

"Cette opération d'ampleur a été menée conjointement entre la BRI et les unités de lutte contre la contrebande et vol de véhicules. Les 58 individus impliqués sont accusés de crime de vol et de contrebande de voitures, de détournement de la marchandise de sa source privilégiée, de faux et usage de faux dans l'élaboration de documents administratifs et d'attestations, abus de pouvoir, usurpation et usage irrégulier de la fonction", a tenu à préciser le commissaire de police.

Les mis en cause sont poursuivis également pour fausses déclarations ainsi que pour utilisation de faux sceaux de l'Etat et adoption de fausses identités.