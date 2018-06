Marché de solidarité de Tébessa : Grande affluence

Le marché de solidarité de proximité, initié au chef-lieu de la wilaya de Tébessa par la direction locale du Commerce au début du mois sacré de Ramadhan, enregistre une affluence des citoyens en quête de produits de consommation divers en raison des prix compétitifs pratiqués. Une vingtaine de commerçants y proposent différents produits comme les fruits et légumes, les viandes, le lait et ses dérivés, la semoule et des boissons à des prix très attractifs, en adéquation avec le pouvoir d'achat des citoyens qui se plaignent de la hausse des prix en dehors de ce marché de solidarité.

Plusieurs commerçants ont affirmé, à ce propos à l'APS, que «les prix qu'ils proposent aux citoyens sont inférieurs de 10 à 30% de ceux proposés sur d'autres marchés», imputant cette remise au fait que les produits de consommation vendus sont de première main, n'ayant pas nécessité le recours à un intermédiaire».

Ils ont souligné également que «cette solidarité commerciale est placée sous le signe de la vente des produits directement du producteur au consommateur».

Ainsi, de nombreux citoyens viennent faire leurs courses dans ce marché, à l’instar d’Azzeddine, un citoyen rencontré sur les lieux et qui confie «venir en ce lieu tous les jours pour acheter les produits dont il a besoin, surtout après avoir remarqué la différence des prix et la qualité de service proposées.»

Quant à Seif Allah, il vient «tous les deux jours de la commune de Boulehaf Edir faire ses courses au marché de solidarité», souhaitant que cette initiative soit généralisée dans toutes les communes de la wilaya afin que le citoyen à la bourse modeste puisse bénéficier des avantages de ce genre de marchés.

De son côté, Mme Dalila a loué les prix des viandes blanche et rouge proposés dans ce marché, lesquels sont «très demandés par les consommateurs pendant le mois de Ramadhan», indiquant qu'elle y vient le matin pour se procurer la quantité dont elle a besoin «avant que la marchandise ne s'épuise, en raison de ses prix raisonnables.»

Mme Nacera souhaite, pour sa part, que cette initiative ne se limite pas seulement au mois de Ramadhan, mais qu'elle se poursuive tout au long de l'année afin de permettre au citoyen à faible revenus d'acheter les produits de consommation à des prix accessibles en fonction de son pouvoir d'achat».

Dans une déclaration à l'APS, Ahmed Ziani, directeur du Commerce de la wilaya a précisé que ce marché de solidarité vise à alléger le fardeau généré par la cherté des prix pour le citoyen, surtout pendant le mois sacré de Ramadhan», considérant cette initiative comme «une opportunité pour les producteurs locaux de faire connaitre et promouvoir leurs produits en sus de gagner la confiance des citoyens».

Le responsable a également fait savoir que la mise en place de ces marchés est subordonnée à certaines conditions liées à l'aménagement de l'espace et à la disponibilité des conditions de conservation et de protection des consommateurs, rappelant que trois marchés commerciaux ont été ouverts durant ce mois sacré dans les communes de Tébessa, Chréa et Hamamet.

Il a assuré, en ce sens, que les services de la direction du Commerce œuvrent à augmenter le nombre de ces marchés au cours des prochaines années.

Pour rappel, 35 brigades de contrôle de la pratique commerciale ont été mobilisées pendant ce mois sacré à travers divers marchés et espaces commerciaux, en vue de procéder au contrôle de la qualité et lutter contre la fraude pour protéger le consommateur et réguler le marché.