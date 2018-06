Le f’tour dans les cités universitaires : Loin de la famille

Comment les jeunes qui vivent à la citée universitaire passent-ils le Ramadhan ? Une fois à table, ces étudiants sont bien nostalgiques et vivent des moments très durs... loin de leur famille.

Parce que c’est la période des examens et des rattrapages ils sont obligés de rester dans la cité universitaire et doivent composer avec les moyens de bord. Pour les filles, même sans la chorba frik de maman, elles arrivent à se créer une petite ambiance en se regroupant entre étudiantes et en préparant elles- mêmes leur f’tour. Pour les garçons par contre, c’est une très mauvaise expérience qu’ils ne sont pas prêts à revivre. Normal ! Se retrouver seul à la table de l’Iftar sans les réunions de famille dans un restaurant universitaire n’est pas évident. «Qui dit Ramadhan, dit plusieurs mets succulents, réunion de famille et soirée avec les copains.

Comment peut-on vivre Ramadhan sans ces éléments-là ! Quoiqu’on fasse et quelle que soit notre compagnie, Ramadhan rime avec famille, et c’est très dur pour moi de le passer seul sans ma famille», nous dira Merouane, originaire de Bouira et résident à la cité universitaire de garçons de Bab ezzouar. «Je peux vous assurer que j’ai failli laisser tomber mes examens et avoir une dépression nerveuse. Quand on rompt le jeûne tout seul ou avec des copains, on a l’impression d’être orphelin et délaissé», renchérit Lyes, son camarade de chambre. «Une demi- heure avant le f’tour, le resto universitaire est littéralement pris d'assaut par des étudiants.

Et à mesure que le moment de rupture du jeûne approche, la queue grossit et les retardataires risquent de rompre le jeûne debout et de ne se mettre à table que cinq minutes, voire dix minutes plus tard. Et cela, personne n'en a vraiment envie notamment quand on a l'estomac dans les talons», nous dira Merouane.

Ces deux étudiants nous confient qu’ils s’étaient équipés de résistance afin de cuisiner après les cours, déplorant la qualité des repas servis par les résidences universitaires. «Il nous arrive d’aller rompre le jeûne dans les restaurants de la rahma qui ne sont pas loin de la cité. la qualité des repas et beaucoup mieux mais on ne peut pas y aller tous les jours.» Le reste du temps, ces étudiants sont obligés de se prendre entièrement en charge, de faire les courses et la cuisine, et ils passent leurs soirées seuls devant la télévision. C’est tout à fait normal qu’ils soient nostalgiques à l’ambiance familiale. Du côté des filles les choses semblent plus gérables.

A la cité universitaire de Ouled Fayet, les résidentes se sont organisées de sorte à cuisiner à tour de rôle. Au moment où un groupe de filles prépare les cours pour les examens, un autre fait les courses. une fois rentrées, c’est le groupe qui révisait qui prend le relais pour cuisiner, laissant le temps aux autres de préparer leurs examens. «Une organisation qui nous a permis de bien réviser et de bien manger, même si nos repas ne sont pas aussi variés que cela par manque de moyens financiers», dira amel, étudiante vétérinaire. «Je suis résidente à la citée de Blida, et c'est la première fois que j'y passe le ramadhan. franchement je suis satisfaite, voire même étonnée de la qualité du service car je ne m'attendais pas à ça. depuis le premier jour, rien ne nous manque, le dîner servit et vraiment complet (dattes, chorba, un deuxième plat avec de la viande ou du poulet, l’ham lahlou, frittes, salade, jus, pêches et kalb ellouz) et même côté goût, il n’y a rien à dire», nous révèle Soumya, contredisant tout ce qui se dit de négatif sur la qualité du f’tour dans les campus universitaires. «Après le f’tour, nous descendons au jardin de la cité avec notre thé ou bien nous sortons carrément de la cité puisque les portes restent ouvertes jusqu'à minuit trente», affirme radia, une autre étudiante originaire de Ain Defla.

La vie dans les cités U, c’est comme dans une grande maison où règne une ambiance conviviale durant le mois sacré, notamment, où tout l’organigramme des locataires change de cadence et d'habitudes.

Ainsi, les étudiants et étudiantes, obligés de rester à la cité universitaire par la force des examens de fin d’année, se plaignent peu ou pas. Entre ceux qui préfèrent l’ambiance de famille en cette période de jeûne et ceux qui optent pour les retrouvailles entre amis la vie estudiantine dans les résidences universitaires se passe généralement bien !

Farida Larbi