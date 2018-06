4e Edition du grand prix Hachemi-Guerouabi à Bejaia : Promouvoir les nouveaux talents

La quatrième édition du Grand Prix El Hachemi Guerouabi s’est poursuivie dans la soirée du samedi dernier pour sa quatrième soirée au théâtre régional Malek Bouguermouh de Béjaïa devant un grand public composé de fans du grand maître de la chanson chaâbi El Hachemi Guerouabi. Cette manifestation culturelle est organisée par l’association El Hachemi Guerouabi que préside sa veuve sous le thème : «Concours National pour la découverte et la promotion des jeunes talents», placé sous l’égide du ministère de la Culture et le parrainage de la Wilaya de Béjaia, en collaboration avec la direction de la culture de la même wilaya et le théâtre régional Abdelmalek-Bouguermouh, dont le coup d’envoi a été donné mercredi soir par le wali et la veuve du maître de la chanson chaâbi, également présidente de l’association, Mme Chahira Guerouabi, et ce, en présence du Grand artiste Abdelkader Chaou. Ce concours national a été organisé du 29 mai au 1er juin au Théâtre Régional de Béjaïa, par l’association El Hachemi-Guerouabi, pour le rayonnement culturel, la découverte et la promotion des jeunes talents. Ainsi, durant quatre soirées, une pléiade de jeunes chanteurs amateurs du chaâbi, qui s’inspirent de la longue et riche expérience du regretté et grand maître de la chanson chaâbi El Hachemi Guerouabi, ont interprété ses chansons devant un jury chargé de sélectionner les meilleurs talents pour la remise du grand prix El Hachemi-Guerouabi. Les soirées de ce grand prix sont surtout ponctuées par la présence de grands chanteurs, à l’image d’Abdelkader Chaou, Mounia Ait Meddour, Mohamed El Amraoui, Abderrahmane El Kobi qui ont bercé le public, massé dans la grande salle des spectacles, par des chansons que le regretté El Hachemi Guerouabi a chantées durant toute sa carrière artistique. La cérémonie de clôture a été animée hier par les chanteurs Hamidou et Boudjemaâ Agraw.

M. Laouer