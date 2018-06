Grand angle : épilogue ?

Le 5 juin 2017 éclatait une crise, pour le moins inattendue, entre les pays frères du Golfe. Il était en effet, pour le moins inimaginable que les émirs de ces monarchies qui semblaient si soudées, pour diverses raisons, puissent ainsi se crépir les turbans. D’autant que les accusations à l’origine de la crise étaient des secrets de polichinelle. C’est pourquoi aussi peu de dirigeants dans le monde avaient pensé qu’elle allait aboutir aux proportions qu’elle avait finies par prendre. Pourtant un an après, les relations entre ces frères devenus ennemis, sont loin d’avoir retrouvé leur normalité. Les déclarations du vice-ministre des Affaires étrangères du Koweït, Khaled al-Jarallah laissent à espérer que la crise connaitra son épilogue dans les prochains mois. Il a fait état le 30 mai à l'AFP de démarches en cours : «les dernières idées seront présentées à un sommet Golfe/Etats-Unis en septembre, qui sera l'occasion de mettre fin à cette crise», selon lui. Tant mieux. Pourtant, cette crise pourrait laisser des séquelles indélébiles, de l’avis de nombreux analystes. Dans son impact sur l'unité régionale du Golfe arabe, la crise risque d'être aussi perturbatrice que l'invasion du Koweït par (l'ex-président irakien) Saddam Hussein en 1990, estime Kristian Ulrichsen, expert associé à la Rice University aux Etats-Unis. C’est pourquoi, selon lui ,«il est très difficile d'imaginer comment le Golfe arabe pourrait se reconstituer». Partant estime-t-on, «la crise a fait émerger un nouveau Golfe, fracturé et instable, tout en modifiant le jeu des alliances au Moyen-Orient». Au plan économique, les conséquences sont aussi importantes. « L’impact du blocus sur l'ensemble de la région ne doit pas être sous-estimé», rappelle-t-on. En effet, souligne-t-on, «les pertes dues à la perturbation du libre-échange sont estimées en dizaines de milliards de dollars pour tous les pays». Mais le plus dramatique est qu’elle a «brisé les liens de confiance et créé des animosités entre voisins qui prendront des années, voire une génération, à la surmonter». Une crainte que nombre de capitales arabes avaient anticipé dès le début d’où leurs appels à la sagesse et à la retenue dès l’éclatement de cette crise qui en définitive ne verra ni gagnant, ni perdant.

Nadia K.