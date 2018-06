Agressions et crimes israéliens contre les Palestiniens : Condamnation et indignation

L'escalade militaire de l'armée israélienne qui a mené des raids contre les populations palestiniennes à Ghaza tuant 123 civiles et des milliers de blessés continue à suscité l'indignation de la communauté internationale notamment après l'assassinat d'une secouriste touchée par le tir mortel d'un sniper israélien. Samedi soir pas moins de douze endroits ont été ciblés par l'aviation de l'armée d'occupation israélienne à Rafah et Khan Younès dans le sud et l'est de la bande de Ghaza, au moment où des milliers de personnes ont assisté aux funérailles de la jeune secouriste palestinienne, Razan al-Najjar, tuée par balle israélienne la veille. Razan al-Najjar, 21 ans, a été touchée à la poitrine par des tirs d'un sniper de l'armée d'occupation israélienne à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Ghaza. Elle travaillait comme bénévole et portait l'uniforme blanc des personnels de santé, a-t-on indiqué.

La mort de cette jeune secouriste alors qu'elle tentait d'apporter des soins de premier secours aux manifestants a provoqué la consternation au sein de l'opinion publique internationale. Les personnels médicaux ne sont pas une cible», a tweeté l'Envoyé spécial de l'ONU pour le Moyen-Orient, Nickolay Mladenov. Des dizaines de milliers de Palestiniens de Ghaza manifestent régulièrement depuis le 30 mars pour revendiquer le droit au retour des Palestiniens chassés ou de chez eux depuis 1948, et pour dénoncer le blocus israélien imposé à Ghaza depuis plusieurs années. De son côté, le ministère de l'Information palestinien a dénoncé vivement, soulignant que «cet acte fait partie d'une nouvelle série du terrorisme israélien qui s'acharne contre le personnel médical, paramédical, les journalistes et autres cibles avec préméditation et exécution de sang-froid». Depuis le 30 mars, les Palestiniens ont décidé d'organiser chaque vendredi «La marche du retour» -- fortement réprimée par les forces d'occupation israéliennes -- en commémoration de la Nekba de 1948, lorsque les Palestiniens ont été chassés de leurs terres. Au total, 123 Palestiniens ont été tués et des milliers d'autre blessées depuis le premier vendredi de protestation palestinienne, selon des sources médicales.



Appels pour que les criminels israéliens ne restent pas impunis



Le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al-Maliki, a condamné vivement samedi le veto brandi par les Etats Unis contre le projet de résolution présenté vendredi soir par le Koweït au Conseil de sécurité devant mettre en place un mécanisme international de protection des palestiniens contre les tueries israéliennes. Le chef de la diplomatie palestinien a félicité à cette occasion le Koweït pour son rôle au sein du Conseil de sécurité et salué tous les pays membres qui ont exprimé leur soutien et condamnation des crimes d'Israël, tout en soutenant la protection du peuple palestinien. Al Maliki a ajouté que «malgré les blocages au Conseil de sécurité portant atteinte à son rôle dans le maintien de la sécurité et de la paix dans le monde, la direction palestinienne continuera sa quête de trouver des moyens pour protéger le peuple palestinien et sa terre», soulignant que «contrecarrer le Conseil de sécurité et l'usage du veto, contre le projet de résolution du Koweït, vise à accorder de l'immunité à Israël, à renforcer la politique de l'impunité et à encourager les criminels de guerre israéliens.

Il a souligné que la diplomatie palestinienne déploiera tous ses efforts pour que «les criminels israéliens soient punis» et «rendre justice au peuple palestinien». Les Etats-Unis ont opposé vendredi soir leur veto au projet de résolution présenté par le Koweït, membre non-permanent, au Conseil de sécurité des Nations unies et demandant la protection des Palestiniens. Le Koweït, qui avait préparé son projet de résolution il y a deux semaines, avait réclamé initialement une mission de protection internationale pour les Palestiniens, après les tueries commises par les forces d'occupation israéliennes dans la bande de Ghaza. Après le refus de la France et de la Grande Bretagne, la version finale du texte du Koweït a appelé à «considérer des mesures garantissant la sécurité et la protection» des palestiniens et réclamant que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres présente un rapport sur un «mécanisme de protection international».

L'ambassadeur du Koweït auprès des Nations Unies, Mansour al-Otaibi, membre non permanent au Conseil de sécurité et représentant des Etats arabes, a fait savoir samedi qu'il entend saisir l'Assemblée générale de l'ONU sur la question de la protection des populations palestiniennes, après le veto américain vendredi soir à un projet de résolution koweïtien sur cette question.

De son côté, l'Observateur permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a affiché sa détermination à poursuivre ce combat afin que les civils palestiniens soient protégés par la communauté internationale jusqu'à la fin de l'occupation israélienne. Dix des quinze membres du Conseil de sécurité de l'ONU avaient voté en faveur de ce texte. Quatre autres (Royaume-Uni, Ethiopie, Pologne, Pays-Bas) se sont abstenus.