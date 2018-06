Coupe de Handball / Finale messieurs : Une première historique pour l’ES Aïn Touta

Les handballeurs de l'ES Aïn Touta ont remporté la première Coupe d'Algérie de leur histoire, en battant leurs homologues du CR Bordj

Bou Arréridj sur le score

de (24 à 22) (mi-temps : 11-13), en finale de l'édition 2018, disputée dans la nuit de vendredi à samedi à la salle Harcha Hacène (Alger). Ce sont pourtant les «Criquets» qui avaient mené le bal pendant pratiquement toute la rencontre, parvenant même à creuser un écart de quatre buts à des moments forts de la rencontre, alors qu'Aïn Touta a attendu la toute fin de match pour enclencher le turbo et s'adjuger le trophée.

Un vrai coup de massue sur la tête du CRBBA, qui avait commencé par mener (3-0), avant de maintenir une avance d'au moins deux buts sur Aïn Touta, jusqu'à la fin de la première mi-temps, qu'il a achevé sur le score de (13 à 11).

À noter le grand rôle joué par le gardien d'Aïn Touta, Salem Boufghla, ayant réussi plusieurs arrêts décisifs, qui ont permis à son équipe de limiter les dégâts et de rejoindre le vestiaire avec seulement deux buts de retard.

Du moins, le temps d'une pause-citron, puisqu'au retour des vestiaires, les Bordjis ont retrouvé leur efficacité, ce qui leur a permis de prendre le large (15-11), grâce notamment au tandem Mouloud Bourriche et Abdennour Hammouche, auteurs de la plupart des buts. Une nette domination, qui s'est poursuivie jusqu'à la

45e minute de jeu, moment choisi par Aïn Touta pour égaliser (18-18), avant de passer devant (19-18),

puis (20-18).

Mais les Bordjis n'ont pas abdiqué pour autant et ont réussi à égaliser à leur tour

(20-20), donnant lieu à une fin de match complètement folle, ayant fini par sourire

à l'ES Aïn Touta (24-22).