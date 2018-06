Point de presse d’Antar Yahia, Ancien international : « Le mal de l’EN est profond »

Honoré à l’occasion de l’assemblée générale du comité Olympique Algérien, qui a eu lieu samedi soir au siège de la direction général de Mobilis, l’ancien capitaine des Verts, Antar Yahia, a ténu un point de presse improvisé. L’ancien patron de la défense de l’EN, qui a mis un terme à sa carrière internationale en 2012, est revenu sur la situation difficile que traverse la sélection nationale. « Je ne pense pas que la défaite, qui reste un résultat technique malgré tout, puisse à elle seule expliquer la situation que traverse l’équipe nationale. Je pense que le mal est plus profond que cela. Ça dépasse même la personne du sélectionneur national. C’est une sélection qui a été préparée pour gagner et gérer son statut de vainqueur. Elle n’a pas été préparée pour faire face à l’échec, alors qu’il est aussi important de savoir se comporter avec les défaites. Personnellement, je ne sais pas vraiment ce qui se passe à l’intérieur de la sélection, pour pouvoir donner de solution miracle. Je n’ai pas tous les éléments en main», a déclaré Antar Yahia, avant d’enchaîner : «Pour ce qui est de la réaction du public, elle est un peu logique. Il a vécu de bons moments de joie avec cette sélection qu’il aime. Il n’accepte pas de voir son équipe nationale dans une situation aussi difficile. A notre époque, nous avons été sifflés aussi, par moment. C’est clair que ça ne fait pas plaisir. Néanmoins, il faut savoir réagir en professionnel et relever la tête. Je pense aussi que la sélection vis dans une bulle, coupée du monde.

Elle est confinée au Centre technique de Sidi Moussa, loin de tout. Elle n’est pas en contact avec son public, encore moins avec les gens des médias. Cela a provoqué une fracture entre l’EN et son public et provoqué des tensions. Je crois qu’il faut rester fixé sur l’objectif tracé. A ma connaissance, c’est la CAN 2019. La défaite contre le Cap Vert, bien qu’elle soit dure à avaler, ou même une éventuelle défaite face au Portugal, ne doivent pas déstabiliser le groupe et le dévier de son objectif. Il faut vite se ressaisir et penser à renforcer et à consolider le groupe. Parce qu’au train où vont les choses, c’est vraiment mal parti pour atteindre l’objectif tracé.» Par ailleurs, l’ancien international a déclaré vouloir aider la sélection nationale. «Je suis fier d’avoir porté les couleurs nationales et d’avoir représenté l’Algérie dans les différentes compétitions. Je suis prêt à aider l’équipe nationale, que je connais parfaitement. Cependant, ça ne sera pas dans l’immédiat. Je suis entrain de poursuivre ma formation. Je dois d’abord finir de passer tous mes examens et obtenir mes diplômes. Après je serais très honoré de pouvoir mettre mon expérience et mes compétences au service de l’équipe nationale, pour apporter mon aide», a-t-il souligné.

Rédha M.