Handball, Finale dames : Le GSP confirme sa suprématie

Les handballeuses du GS Pétroliers ont remporté la Coupe d’Algérie 2018 en battant leurs homologues du HBC El-Biar sur le score de (18 à 17) (mi-temps : 8-8), en finale disputée vendredi à la salle Harcha-Hacène d'Alger, confirmant ainsi leur suprématie, elles qui étaient détentrices du trophée.

Méfiantes, les deux équipes ont abordé cette finale avec une certaine prudence, faisant que le score soit resté de zéro partout, même au-delà de la sixième minute de jeu. Une fois ce round d'observation dépassé, ce sont les El Biaroises qui étaient les premières à prendre l'initiative, ouvrant le score, avant de mener (2-0), alors que le GSP a attendu la 9e minute pour revenir au score, avant de passer devant (2-3) au quart d'heure de jeu.

Si le score était aussi faible, c'est en grande partie à cause du gros travail fourni par les défenses, sans oublier les arrêts décisifs des gardiennes, notamment, ceux de Samia Sahabi (HBC El Biar), ayant littéralement fait des mircales sur certaines actions. Les deux équipes ont continué à se donner coup pour coup, achevant la première mi-temps sur un score de huit partout.

Après la pause, on assiste au même scénario, avec des adversaires d'égale valeur, qui se donnent coup pour coup, jusqu'au coup de sifflet final, ayant vu le GSP faire la différence de justesse (18-17). «Le score aurait pu être plus large, avec 5 ou 6 buts d'avance pour notre équipe, mais le manque de réussite dû à l'excès de précipitation a fait qu'on se contente de seulement un but d'écart» a indiqué après la fin du match l'entraîneur du GSP, Réda Zeguelli, ajoutant que «le plus important, c'est d'avoir gagné», car c'était cela «l'objectif» du GSP. Zeguelli a tenu à féliciter le HBCEB, particulièrement pour «son fair-play», espérant qu'à l'avenir «tous les matchs du GSP, en coupe et en championnat, se jouent avec le même état d'esprit». De son côté, l'entraîneur El-Biarois Karim Achour a «accepté la défaite en toute sportivité», affirmant que «c'est le principe du jeu qu'à la fin, il y ait un gagnant et un perdant». «C'est toujours difficile de perdre une finale, mais nous regrettons rien, car nous avons tout donné, a-t-il poursuivi, assurant que dans ces conditions, on ne peut pas trop s'en vouloir» d'avoir perdu.