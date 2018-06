MC Oran : Badou Zaki très ambitieux

Le nouveau driver du Mouloudia d’Oran, le technicien marocain, Badou Zaki, ne manque pas d’ambition pour sa nouvelle équipe. Arrivé lundi à Oran, où il a trouvé à son accueil, le président Baba, accompagné de certains dirigeants du club, il s’est dit heureux de driver cette équipe du MCO.

Il a tenu une conférence de presse mercredi dernier à Oran. Il a fait savoir que sous sa coupe et comme convenu avec le premier responsable du club, le MCO sera appelé à jouer les premiers rôles la saison prochaine, en visera au minimum une place sur le podium.

Pour le nouvel entraîneur des Hamraoua, il s’agira au fait de jouer à fond la carte du titre. Il vise donc haut et tient, si toutes les conditions seront réunies comme discuté avec Baba, à faire renouer le Mouloudia d’Oran avec les titres. A ce propos, il a affirmé lors d’une conférence de presse qui a coïncidé avec son arrivée à Oran : «Le MCO fait partie des meilleures équipes d’Algérie.

Il a des titres, dispose d’un grand public et représente une grande ville comme Oran. Il est en principe tenu de viser haut. On s’est promis de faire le nécessaire pour que le Mouloudia fasse sensation lors de la prochaine saison. Tout le monde doit y croire et œuvrer dans ce sens.

Le MCO dispose du standing nécessaire pour faire partie des meilleurs. On doit au minimum faire mieux que la saison qui vient de se terminer, avec une bonne 4e place pour ma nouvelle équipe».



« Le MCO doit renouer avec les titres »



Il rajoute : «Un grand club comme le MCO mérite de gagner des titres. Je suis là pour l’aider à reprendre la place qui lui sied le mieux dans le gotha du football algérien. Le MCO doit renouer avec les consécrations. Ses supporters ont faim de consécrations et sont réputés pour être exigeants et très attachés à leur club. On fera de notre mieux pour répondre à leurs attentes. Pour rappel, le dernier titre des Hamraoua remonte à l’année 1996, avec la coupe d’Algérie.

Le néo-coach oranais a confirmé ses contacts avec l’USMA, indiquant que les négociations entre les deux parties n’ont pas abouti, contrairement à ceux avec le MCO. Il n’a pas trouvé de difficultés pour trouver un terrain d’entente avec le président Baba, d’autant plus qu’il a beaucoup apprécié les projets du club dont-il lui a fait part lors des pourparlers.



Reprise le 1er juillet



Zaki a fixé la date du 1er juillet prochain comme celle de la reprise des entraînements. Il a fait savoir que son compatriote Hassen Dellal sera son adjoint au sein du staff technique. Pour ce qui est du renforcement de l’équipe, Badou Zaki ne s’est pas trop attardé sur la question. Il a fait savoir que le président Baba s’en occupe comme il se doit.

Mohamed-Amine Azzouz