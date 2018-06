Assemblée générale ordinaire du Comité Olympique Algérien : Comme une lettre à la poste

Les bilans moral et financier du comité olympique Algérien ont été adoptés à l’unanimité par les membres de l’AG, à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire de cette instance sportive, tenue samedi soir au siège de l’opérateur téléphonique et sponsor numéro un du mouvement sportif national, Mobilis. A noter que cette AGO, dont les travaux se sont déroulés à huis clos, a été rehaussée par la présence de M. Mohamed Hattab, ministre de la jeunesse et des sports, et de M. Abdelghani Zalene, ministre des travaux publics et des transports. Au cours de cette assemblée à laquelle ont pris part 58 membres de droit, dont 22 fédérations olympiques, le plan d’action pour l’exercice 2018 a été approuvé aussi. D’autre part, trois nouveaux membres ont rejoint le comité exécutif du COA, avec l’approbation des membres de l’AG. Il s’agit du président de la fédération d’escrime, Raouf Bernaoui, du président de la fédération de gymnastique, Sofiane Zahi, et du président de la fédération de tennis, Mohamed Bessad. Dans son allocution, le président Berraf a fait part de sa satisfaction par rapport à l’ambiance qui règne actuellement au sein du mouvement sportif national après une année, pour le moins houleuse. «Nous avons vécu une année difficile, avec beaucoup de tension et de pression. Les choses ont à présent retrouvé leur cours normal. C’est une bonne chose pour le sport national»



Antar Yahia et Fériel Salhi décorés de l’Ordre du mérite olympique algérien



En marge de l’assemblée générale ordinaire du comité Olympique Algérien, l’ancien footballeur des verts Antar Yahia et l'escrimeuse Fériel Salhi ont été décorés de l’Ordre du mérite olympique et sportif algérien (COA). Ancienne athlète de l’équipe nationale, devenue première femme présidente de la fédération algérienne d’escrime et juge internationale, membre de la confédération africaine d’escrime, Feriel Salhi siège aujourd’hui au sein de l’instance internationale de la discipline. Pour sa part, l’ancien défenseur axial de la sélection nationale de football s’est surtout distingué par sa réalisation lors du match barrage des éliminatoires du Mondial 2010 à Oum Dermane (Soudan), face à l’Egypte. Actuellement Antar Yahia passe ses diplômes pour embrasser une carrière d’entraîneur. «Tu manques beaucoup à l’équipe nationale. Ton courage, ta détermination et ta volonté manquent à la sélection. Tu as honoré le maillot de l’EN, en le portant dignement. Personne n’oublie ce fameux but à Oum Dermane et encore moins ton passage chez les verts», a lancé, sur un ton amical et avec le sourire, M. Mohamed Hattab, ministre de la jeunesse et des sports, à l’ancien capitaine de l’EN. De son côté, le président du COA a donné les raisons qui ont amené son instance à honorer ces deux grandes personnalités du mouvement sportif national, en faisant un bref rappel de leurs carrières respectives. «Cette traditionnelle et haute distinction du comité olympique national permet de rendre hommage à des acteurs du sport algérien qui ont dignement représenté l’Algérie dans les évènements sportifs et contribué au développement et l’épanouissement du sport de manière générale», a déclaré M. Mustapha Berraf.



L’AG compte trois nouveaux membres



Mme Khelili Messaouda, ancienne athlète et DJS de la wilaya de Boumerdès, Mme Djaâboub Nacéra, ancienne athlète l’équipe nationale d’athlétisme, et Mme Lafri Nadia, ancienne capitaine de la sélection nationale de volleyball, ont été intronisées en qualité de nouveaux membres de l’Assemblée Genérale du comité Olympique Algérien, conformément au principe de la parité et de l’égalité des sexes mentionnées dans la recommandation 11 de l’agenda 2020 du CIO. Cette intronisation a reçu à l’unanimité l’approbation de l’AG. «Je tiens à remercier les membres de l’AG de m’avoir permis de faire partie de la famille de l’instance olympique. J’ai toujours pris part aux événements qu’organise le COA en tant que participante. Aujourd'hui, je deviens membre à part entière. C’est un honneur pour moi», a déclaré Mme Djaâboub Nacéra, première femme algérienne sacrée aux Jeux méditerranéens d'athlétisme. «Je souhaite contribuer dans l’action olympique, en mettant au service du sport national toute mon expérience. Je vous rappelle que j’ai été DJS de la wilaya de Boumerdès pendant plus d’une dizaine d’années. Je souhaite donc apporter ma contribution dans la formation, le suivi et la prise en charge des jeunes talents, évidemment dans ma spécialité qui est l’athlétisme», a, pour sa part, déclaré Mme Khelili Messaouda. « Je suis très honorée de faire partie de cette assemblée générale. J’espère pouvoir contribuer à la promotion du sport national et être à la hauteur de ma mission», a souligné Mme Lafri Nadia.

Rédha M.