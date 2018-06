Mouvement El-Islah : « Renforcer le front interne »

Le président du Mouvement El-Islah, Filali Ghouini, a appelé hier à Alger à la tenue d'une conférence de dialogue national avec la participation de tous pour la construction d'un large consensus politique. Dans une allocution lors de la session ordinaire du bureau national du mouvement,

M. Ghouini a proposé la «tenue d'une conférence de dialogue national initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à laquelle prendront part toutes les parties concernées et veilleront à son succès tous les acteurs à l'effet de s'orienter vers la construction d'un large consensus politique national avec une large base populaire pour traiter la situation prévalant dans le pays». Cela devrait contribuer sans aucun doute au «rétablissement de la confiance» entre le pouvoir, les partis et les principaux acteurs du front national ainsi qu'au renforcement du front interne, a-t-il ajouté.

Le président du Mouvement El-Islah estime que la prochaine élection présidentielle devrait constituer une première étape pour la concrétisation du consensus national et la consécration de l'Etat de droit et des libertés. Evoquant la situation socio-économique du pays, M. Ghouini a exhorté le gouvernement à accélérer la proposition de mesures sociales concrètes pour «alléger» les pressions sociales grandissantes sur le citoyen, à travers le «traitement des différents dysfonctionnements enregistrés et l'amélioration du pouvoir d'achat en vue de préserver la stabilité sociale.» Par ailleurs, le premier responsable du mouvement a dénoncé avec force les agressions israéliennes contre le peuple palestinien, déterminé à travers la grande marche du retour, à recouvrer tous ses droits et à libérer sa terre des affres de l'occupation israélienne, même au prix de grands sacrifices face au mutisme international.

M. Ghouini a dénoncé également la poursuite des violations des droits de l'homme dans les territoires sahraouis occupés, plaidant pour davantage de solidarité et de coopération arabo-musulmane en faveur de la cause juste du peuple sahraoui pour qu'il puisse recouvrer ses droits à travers l'organisation, dans les plus brefs délais, d'un référendum d'autodétermination conformément aux décisions de la légalité internationale.