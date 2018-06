Consensus national : Le FFS plus que jamais attaché au projet

Le premier secrétaire national du Front des Forces Socialistes (FFS), Hadj Djilani Mohamed, a réitéré hier à Bejaia l’attachement de son parti à la réalisation du consensus national, estimant que le projet défendu depuis le 5e congrès de sa formation politique «reste la seule solution» pour éviter au pays «les périls qui le menacent». «Les orientations unilatérales et exclusives du système constituent un danger sur l’avenir et la souveraineté du pays», a-t-il martelé devant les participants au conseil extraordinaire de la fédération de Bejaia, élargi aux élus locaux et nationaux du parti, estimant que la parade repose essentiellement sur une démarche qui favoriserait «la reconstruction du consensus national». Hadj Djilani a fait notamment référence à l’esprit d’entente, qui a prévalu à la veille du déclenchement de la guerre de Libération et qui a permis d’arracher l’indépendance. Le premier secrétaire du FFS s'est dit «conforté» dans sa position, à cause notamment de l’acceptation par l’essentiel des forces politiques des analyses du parti et de la nécessité de conjuguer les efforts pour y arriver. Néanmoins, il a tenu à marquer la singularité de son parti qui, de son point de vue, pose une problématique générale, à contrario d’autres acteurs qui saucissonnent le projet en plusieurs revendications. «La nôtre, c’est la démocratie, les libertés, le respect des droits de l’homme et la justice sociale, la réalisation d’un Etat démocratique et social, conformément à la déclaration du 1er Novembre 1954 et à la plate-forme de la Soummam», a explicité le premier responsable du FFS à la presse, en marge de la rencontre. L’occasion de cette rencontre lui a donné l’opportunité d’appeler ses militants, notamment dans cette perspective, à se mobiliser pour créer au sein du parti une nouvelle dynamique non seulement au plan de l’organisation interne mais aussi dans leurs rapports politiques avec les citoyens, en faisant preuve d’ouverture, de solidarité et d’exemplarité.

M. Hadj Djilani a surtout souligné la nécessité de soutenir les syndicats, les représentants des travailleurs et tous ceux qui luttent pour leurs droits et la démocratisation du pays.