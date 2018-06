TAJ : « Garantir le caractère social de l’état »

S’exprimant, hier, à l’occasion d’une rencontre organisée par son parti, le président de TAJ a soutenu que les problématiques qui se posent à l’économie algérienne sont connues et identifiées. Il s’agit, selon lui, de la nécessité de préserver l’équilibre budgétaire, de booster la croissance économique et de garantir enfin le caractère social de l’Etat par le soutien aux catégories démunies et les transferts sociaux. «Pour le premier point, il faut d’abord se situer et savoir ce que l’on veut. Et pour cause, il existe plusieurs modèles dans le monde. Certains pays, et non des moindres, accordent peu d’intérêt au déficit budgétaire et ne se soucient guère s’il est grand ou pas. «Je peux citer la France dont les dettes s’élèvent à 2.400 milliards d’euros mais le pays produit et crée de la richesse», a expliqué Amar Ghoul lors de la conférence portant sur les priorités de l’économie nationale et les alternatives du développement à laquelle ont pris part des experts en la matière. Concernant la croissance économique, il estime nécessaire qu’elle soit à deux chiffres quand il plaide, au sujet du caractère social de l’Etat, pour la tenue d’assises nationales qui devront aboutir à un modèle algérien. Pour le président de Tajamou’e Amal Jazair, la priorité des priorités demeure toujours la diversification hors hydrocarbures et pour y parvenir six secteurs sont ciblés, en l’occurrence l’agriculture, le tourisme, l’industrie, les services, les énergies renouvelables et l’économie du savoir. «Il faut mettre le paquet sur ces créneaux ô combien porteurs afin de générer des ressources nouvelles», a-t-il recommandé. M. Ghoul considère, par ailleurs, qu’il ne sert à rien de poursuivre le diagnostic et souhaite que des solutions aux problèmes de notre économie soient trouvés. L’économiste Smaïl Lalmas insistera tout au long de son intervention sur la nécessité de mettre en place une stratégie pour le développement des exportations.

«Celle-ci doit s’articuler sur quatre axes. Il s’agit de définir l’offre pour savoir ce qu’on doit exporter, de pouvoir accéder aux marchés, de réunir les conditions idéales à travers notamment la logistique et le transport et enfin de promouvoir l’accompagnement à l’export tel le financement bancaire ou la formation», assurant que notre pays recèle de réelles capacités pour exporter ses produits. «Il faut savoir d’abord identifier notre offre et cela passe par le biais de diagnostics sectoriels avec méthode car certains secteurs sont plus rentables que d’autres. Cibler les créneaux est donc primordial, malheureusement ce travail n’a jamais été effectué», a regretté l’expert. A propos des marchés dédiés à l’export, Smaïl Lalmas relève quelques contradictions, voire des dysfonctionnements et cite à ce sujet l’Afrique. «L’Algérie a conclu des accords d’association avec l’UE mais on nous conseille d’aller vers le continent africain. A-t-on préparé le terrain ? La diplomatie doit jouer son rôle, il faut des études préalables avant de se lancer dans un marché, chose que nous n’avons pas faite. Notre pays n’a pas encore intégré les zones de libre-échange régionales pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux et douaniers. Donc, nous ne pouvons pas être compétitifs par rapport à nos voisins par exemple», a-t-il indiqué, soulevant dans la foulée un autre problème, celui du transport et de la logistique. A ce propos, il préconise la mise en place d’une politique d’accompagnement devant prendre en charge les préoccupations des exportateurs algériens. L’économiste fait remarquer à cette occasion que la facture de la logistique et du transport en Algérie est l’une des plus élevées au monde. D’autres experts ont plaidé notamment pour la réforme des systèmes financier et bancaire lesquels sont loin, selon eux, de répondre aux exigences de la nouvelle donne économique mondiale. Ils ont appelé enfin à enrichir le nouveau modèle économique choisi par notre pays en 2016.

S. A. M.