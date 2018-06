FLN : « Déjouer toute tentative de déstabilisation »

Le secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Djamel Ould-Abbès, a appelé, hier depuis Tizi Ouzou, tous les militants et sympathisants de son parti à rester mobilisés pour déjouer toutes les tentatives de déstabilisation du pays menées par des ONG qui pointent aux officines occultes.

S’exprimant devant les cadres du parti représentant quatre wilayas du Centre à savoir Tizi-Ouzou, Béjaia, Bouira et Boumerdès réunis dans la salle du centre de loisirs scientifiques de la ville des Genêts, Djamel Ould Abbès a toutefois rassuré l’assistance quant à ces attaques qui ne pourront nullement atteindre l’intégrité de «l’Algérie forte» et protégée par son peuple loyal et fidèle au serment des martyrs de la glorieuse révolution de Novembre 1954. «Nous avons une totale confiance en ce peuple algérien», a-t-il affirmé sous les applaudissements des présents, dont les nouveaux membres du bureau politique du parti. Le secrétaire général du FLN a également indiqué que le pays va bien et continuera à l’être sous la présidence éclairée de Son Excellence le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui est, a-t-il tenu à le rappeler, «aussi président du FLN». Concernant les élections présidentielles de 2019, Djamel Ould Abbès n’a pas hésité à assurer que le futur président sera issu des rangs du FLN. «Au FLN, j’ai personnellement interdit aux cadres du parti de parler du cinquième mandat du Président. Mais, cela ne nous empêche pas de solliciter le Président de la République à poursuivre son œuvre de construction nationale», a-t-il précisé, en ajoutant que «le dernier mot revient au Président quant à sa candidature». Le SG du FLN a saisi l’occasion de la tenue de cette rencontre régionale à Tizi-Ouzou pour rappeler encore une fois les grandes réalisations du Président de la République depuis 1999 à ce jour dans différents secteurs et à travers tout le territoire national, citant entre autres de ces réalisations historiques, la consécration de tamazight comme langue nationale et officielle, de Yennayer fête nationale chômée et payée et le projet de création de l’académie de tamazight pour la promotion de cette langue et culture nationale ainsi que plus de 390.000 logements au profit des citoyens des wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Béjaia et Boumerdès. «Au Fln, la loyauté et la fidélité au Président de la République ne se discutent pas», a-t-il enchaîné, en indiquant que tous les cadres, militants et sympathisants doivent se mobiliser pour affronter sereinement les prochaines échéances électorales dont «l’issue ne peut être qu’en faveur du candidat du FLN», mais aussi pour déjouer toutes les tentatives de déstabilisation de notre pays, un pays fort et résolument tourné vers la construction de son avenir et de celui de son peuple. Enfin, Djamel Ould Abbès a fait savoir que cette rencontre tenue à Tizi-Ouzou dont le choix de sa programmation au lendemain du renouvellement des membres du bureau politique du parti «n’est pas fortuit», eu égard au passé historique de cette wilaya, constitue le nouveau départ de cette nouvelle équipe du BP dont 90% des membres sont des universitaires ayant occupé par le passé de hautes responsabilités aussi bien ministérielles, politiques qu’électives. Selon Ould Abbès, quatre membres de ce nouveau BP sont d’anciens moudjahidine, huit mouhafadh et dix députés. Parmi, ces dix députés désignés membre de ce nouveau BP, figure l’actuel mouhafadh de Tizi-Ouzou et président du groupe FLN à l’APN, Said Lakhdari.

Bel. Adrar