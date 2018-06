À l’occasion de la fête nationale de son pays : Le président Bouteflika félicite son homologue italien

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue italien Sergio Mattarella, à l'occasion de la fête nationale de son pays, affirmant que la tenue prochaine en Algérie, du 4e Sommet bilatéral algéro-italien, constituera «une étape qualitative nouvelle dans l'approfondissement des liens multiformes de coopération» entre les deux pays. «La célébration de la fête nationale de votre pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses, ainsi que mes vœux sincères de santé et de bonheur pour votre Excellence, de prospérité et de bien-être pour le peuple italien ami», écrit le Chef de l'État dans son message. «En cette heureuse occasion, je voudrais, également, vous exprimer ma satisfaction quant à la qualité des relations traditionnelles d'amitié, de coopération et de bon voisinage qui unissent nos deux pays, et vous réaffirmer mon entière disponibilité à œuvrer avec vous à leur renforcement, au bénéfice mutuel de nos deux peuples», ajoute le Président Bouteflika. «Dans cette perspective, la tenue prochaine, en Algérie, du 4e Sommet bilatéral sera l'occasion d'identifier de nouvelles opportunités en vue du renforcement et de l'élargissement de nos domaines de coopération et de partenariat», relève-t-il. «Je suis persuadé que cette échéance constituera un moment fort dans nos relations et une étape qualitative nouvelle dans l'approfondissement des liens multiformes de coopération unissant nos deux pays amis», conclut le Président de la République.