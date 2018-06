Bourses d’études résidentielles à l’étranger : Les conditions de renouvellement redéfinies

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adressé, aux présidents des conférences régionales des universités du Centre, de l’Est et de l’Ouest, des circulaires définissant les modalités et les conditions de renouvellement des bourses d'études des étudiants en formation résidentielle à l’étranger, au titre de l'année universitaire 2018-2019.

En effet, selon l’instruction n° 416 du 31 mai 2018, le renouvellement de l’attestation de bourse et titre de passage est accordés aux étudiants n’ayant pas épuisé la durée réglementaire de prise en charge initialement programmée et justifiant d'une progression pédagogique et scientifique régulière. L’instruction stipule aussi que les documents de renouvellement de bourse sont remis, par les services du ministère de l’Enseignement supérieur, aux boursiers dont la présence est indispensable, justifiant d'une progression pédagogique et scientifique régulière durant l'année universitaire 2017-2018. Le boursier doit également faire parvenir, par le biais des représentations diplomatiques algériennes à l'étranger, le relevé de notes comportant le cachet de l'établissement universitaire d'accueil. «Le document via internet est accepté sous réserve de fournir l'original le jour du renouvellement de la bourse», précise le ministère. Il est exigé à l’étudiant de faire parvenir également la fiche de suivi (modèle à télécharger du site du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) dûment visée par l’établissement d’accueil et le poste consulaire. «Il est demandé aux étudiants boursiers de se présenter personnellement, pour faire état du déroulement de sa formation et retirer ses documents de renouvellement de bourse. La participation à cette opération est une obligation pour tout étudiant boursier. Les étudiants éventuellement en stage durant cette période doivent faire parvenir dans les temps requis les relevés de notes et la fiche de suivi ainsi qu'un document justifiant leur absence via les postes consulaires.

La reconduction de la bourse n'est pas automatique, mais impérativement conditionnée par les résultats pédagogiques et scientifiques obtenus et par la présence du boursier l'opération de renouvellement de bourse qui se déroulera le mois d’août prochain. Il est souligné également que «les prolongations de bourse ne sont pas accordées et les boursiers sont tenus de prendre toutes les dispositions pour achever leur formation dans la limite de la durée de prise en charge initialement programmée». Il est indiqué aux étudiants boursiers, que les redoublements ne sont pas autorisés, et que tout échec entraînera la suspension automatique de la bourse qui ne sera rétablie qu'après le passage en année supérieure. Aussi, «et conformément aux dispositions réglementaires en matière de formation a l’étranger, les étudiants boursiers sont impérativement tenus par l’obligation de résultats», lit-on dans le document du ministère. Ainsi, les boursiers doivent achever leurs études et soutenir, à l'issue de la durée réglementaire de prise en charge.

À cet effet, ils doivent accomplir les obligations contractuelles en effectuant les formalités de retour définitif dans un délai de 3 mois après la soutenance et rejoindre le poste d'affectation. La circulaire prévient les boursiers que «des mesures de sanction seront engagées conformément à la réglementation en vigueur à leur encontre, au cas où ces derniers ne rejoignent pas leur poste de travail. Les enseignants boursiers en finalisation de thèse de doctorat sont tenus, quant à eux, par l'obligation de soutenir en Algérie, à l'issue de leurs formations, dont les durées sont prédéterminées».

Salima Ettouahria