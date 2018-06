Grand angle : Défis pharaoniques

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a prêté serment hier devant le Parlement. Ce deuxième mandat de quatre ans à la tête de l'Egypte ne sera pas cependant une sinécure. Loin s’en faut. Le président sait que les attentes des égyptiens sont immenses. Qu’elles sont proportionnelles aux défis qu’il doit relever : pharaoniques. C’est dire que Abdel Fattah Al Sissi sait que sa réélection en mars obtenue avec plus de 97% des suffrages exprimés, est loin d’être un blanc seing et que la crainte de voir des émeutes éclatées, à défaut d’une nouvelle révolution, n’est pas un scénario totalement impossible. La faible participation, à hauteur de 40% à la présidentielle 2018 contre 47,5% en 2014 est un signe qui ne trompe pas. Il prouve, si besoin est, que la popularité du président est en baisse. Ce recul dont forcément le président Sissi doit tenir compte, car reflétant un mécontentement populaire réel. Cette grogne latente est alimentée par une inflation galopante. En effet, le redressement de la situation économique du pays depuis la révolution tarde à se manifester et les fruits des réformes économiques mises en place se font toujours attendre. Pis l’annonce de la suppression des subventions pour certains produits essentiels n’est pas pour arranger la popularité du président égyptien qui avait opté pourtant pour un discours franc dès son avènement en 2014, avertissant les Egyptiens des durs moments qui les attendaient à l’avenir. Mais ils ne devaient certainement pas imaginer l’ampleur des difficultés annoncées. Pourtant l'économie égyptienne peut se relever. L'embellie du tourisme, qui semble se confirmer après des années de marasme est un signe encourageant. Ainsi en 2017, 8,3 millions de visiteurs se sont rendus dans le pays en dépit de la persistance du terrorisme qui demeure évidemment une des principales menaces qui visent l'Egypte. Une menace brandie par les autorités pour justifier les restrictions constatées en matière de libertés individuelles au grand dam des ONG. Pourtant fau-t-il se rappeler, qu’en 2014, Abdel Fattah al-Sissi avait été très clair, estimant que «parler de libertés» ne devait pas primer sur la «sécurité nationale» avant d'affirmer publiquement qu'il faudrait «20 à 25 années pour instaurer une vraie démocratie» en Egypte. Reste à se demander si les Egyptiens auront la patience d’attendre.

Nadia K.