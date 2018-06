Ecole Nationale Supérieure Maritime : Répondre aux besoins des compagnies nationales

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaâlane, a exhorté les cadres de son département à procéder à la relancer de l'École nationale supérieure maritime (ENSM), sise à Bou Ismaïl (Tipasa). Dans un communiqué rendu public, M. Zaâlane a donné des instructions pour le renouvellement de ses moyens et outils de formation, en vue de permettre à cet organisme d’enseignement supérieur d'être au diapason du développement actuel dans le domaine maritime. «Ceci contribuera au développement des compétences et connaissances des spécialistes en la matière, afin de répondre aux besoins des compagnies maritimes nationales, qui enregistrent une opération de modernisation et de rénovation de leur flotte», peut-on lire dans le communiqué. Il y a lieu de rappeler que le ministre a indiqué, récemment, que les autorités publiques sont décidées à aider l'ENSM, à travers une série de mesures, notamment sa réhabilitation et sa modernisation, pour être aux normes internationales.

«Une enveloppe financière sera dégagée, dans le cadre du Fonds national de la recherche scientifique, pour soutenir le laboratoire de recherche au niveau de l'École», avait-il déclaré. De même qu'il a été décidé d'accompagner les compagnies de transport maritime pour la rénovation et l'élargissement de leur flotte, à travers l'acquisition de nouveaux navires afin de permettre à l'École de répondre aux besoins du marché. Cette réhabilitation entre, selon le ministre, dans le cadre de l'importance qu'accorde son secteur au développement des ressources humaines, notamment en ce qui concerne la formation spécialisée et continue. Il affirme, d’ailleurs, que son département s'attelle à la réévaluation et à l’organisation du système de formation du secteur des Travaux publics et des Transports, et ce en consécration du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Ce programme, a-t-il ajouté, «vise à asseoir une coopération et un lien étroits entre l'entreprise économique, l'université et les écoles de formation, pour la qualification de la ressource humaine en vue de contribuer au développement de l'économie nationale, vu que l'élément humain qualifié est un maillon essentiel dans l'équation de la croissance économique». Il y a lieu de noter que l'Institut supérieur maritime, créé par l'ordonnance N°74-86 du 17 septembre 1974, est transformé en école hors université, sous la dénomination d'École nationale supérieure maritime (ENSM), par le décret présidentiel N°09.275 du 30 août 2009. L'école est placée sous la tutelle des ministères des Transports, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique qui assure également la formation pédagogique. Agréé par l'Organisation maritime internationale (IMO), l’organisme est spécialisé dans la formation des ingénieurs maritimes dans les filières des sciences maritimes et sciences de la mécanique marine, supervisée par un personnel compétent qui assure l'enseignement pratique et théorique de ce domaine. Outre la formation de cadres hautement qualifiés, l’École entreprend toute action de formation continue, de perfectionnement et de recyclage à l'intention des opérateurs du secteur. Aussi, elle assure la recherche expérimentale par la promotion des techniques et technologies, ainsi que les recherches inhérentes aux domaines de sa vocation. S’agissant des formations de Graduation existantes, l’ENSM garantit le diplôme d’ingénieur d'État en sciences de la navigation, ingénieur d'État en mécanique navale, ainsi qu’officier de port (à la demande des entreprises portuaires). Pour les formations en post-graduation, l’École assure le magistère en sécurité des transports maritimes, ainsi que des post-graduations spécialisées PGS en shipping, sécurité et administration maritime.

Sarah A. Benali Cherif