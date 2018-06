Sécurisation de l’alimentation en eau potable : Réhabiliter les réseaux

Les travaux de réalisation de la 2e tranche du projet destiné à la sécurisation de la ville de Batna en matière d’approvisionnement en eau potable (AEP) seront lancés «prochainement», a indiqué le directeur de l’Algérienne des eaux (ADE), Nacereddine Boudebouza.

Au cours d’une rencontre organisée dans un hôtel de la ville, sous le slogan «L’eau, des réalisations et des défis», en présence des cadres de l’ADE et du secteur des Ressources en eau, ainsi que des associations de quartiers et des représentants de la presse, le même responsable a précisé que l’ouverture des plis concernant la 2e tranche du projet de sécurisation en AEP de la ville de Batna a été effectuée «dernièrement» et en attendant «la désignation des entreprises devant assurer les travaux de ce projet».

Ce projet, a rappelé M. Boudebouza, est inscrit dans le cadre d’un investissement public centralisé concernant la réhabilitation des réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) de 11 villes, dont Batna, Mascara, Tiaret, Sidi Bel-Abbès, Béjaïa et Tizi Ouzou. S’agissant de la capitale des Aurès, les travaux de sécurisation en AEP de la cité seront confiés à trois entreprises pour la réhabilitation de 140 km linéaires dans six secteurs de la ville, avec la réalisation de 12.000 branchements et la restauration de 6 réservoirs, ainsi que l’installation du système de télégestion des réseaux AEP, a détaillé le même responsable.

Les travaux de la 1re tranche du projet, destiné à la sécurisation de la ville de Batna en matière d’approvisionnement en eau potable, ont ciblé 123 km de réseaux AEP et ont permis «une meilleure alimentation des habitants en cette denrée vitale, tout en éliminant les fuites d’eau signalés», a-t-on indiqué, soulignant que les travaux de la 2e tranche du même projet «consolideront les acquis en la matière».

Cette rencontre a été mise à profit pour présenter les réalisations de l’Algérienne des eaux, ainsi que les défis à relever dans sa quête d’assurer une meilleure prestation de service à ses abonnées de la capitale des Aurès, ainsi que les autres communes de la wilaya, dont la gestion de l’eau est confiée à l’ADE.