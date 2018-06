Sclérose en plaques : 10.000 personnes en Algérie

La Journée mondiale de la sclérose en plaques est officiellement établie le 30 de mai pour sensibiliser le public et mener une campagne pour et aux côtés des personnes atteintes. Cette maladie auto-immune chronique décrite pour la première fois en1868 par le neurologue français, Jean-Martin Charcot, est causée par un ensemble de facteurs génétiques et environnementaux. Fait encore inexpliqué, il y a 2 fois plus de femmes que d'hommes atteints par cette maladie.

«La sclérose en plaque affecte environ 2,5 millions de personnes dans le monde et 10.000 personnes en Algérie», selon le Pr Sadibelouiz Mustapha, président de la Société algérienne de neurologie et neurophysiologie clinique (SANNC). Cette année, un nouveau traitement de la sclérose en plaques a été approuvé aux USA et en Europe. L’ocrelizumab, du laboratoire suisse Roche, est le premier médicament à traiter la forme la plus agressive de la maladie. Ce nouveau médicament s’adresse en effet à l'ensemble des patients souffrant de sclérose en plaques, qu'il s'agisse de la forme évoluant par poussées intermittentes ou de celle dite «d'emblée progressive», beaucoup plus agressive. Jusqu'à présent, les médicaments se bornaient à freiner l'évolution en réduisant le nombre de poussées inflammatoires qui accompagnent la destruction de la myéline (gaine d'isolation des cellules nerveuses) dans la moelle épinière et le cerveau.

La sclérose en plaques est une maladie inflammatoire qui touche le système nerveux central (le cerveau, les nerfs optiques et la moelle épinière). Cette maladie altère la transmission des influx nerveux et se manifeste par des symptômes très variables, entre autres : une extrême fatigue, des troubles moteurs (faiblesse musculaire, problèmes de coordination), des troubles de l’équilibre, des troubles sensitifs (diminution de la sensibilité), des troubles cognitifs (altération de la mémoire et de la concentration), des troubles visuels.