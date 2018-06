Caisse nationale d’assurance sociale des non-salariés : Pas de difficultés financières

Les allégations faisant état que la Caisse nationale d’assurance sociale des non-salariés (CASNOS) serait en crise et souffrirait de difficulté financières sont «totalement infondées», a affirmé le Directeur général de cet organisme, Chawki Acheuk-Youcef. Son argument est que la Caisse nationale prévoit des recettes de près de 80 milliards DA pour 2018.

Intervenant au cours de la visite qu’il a effectuée dans la wilaya d’Aïn Defla, ce responsable a souligné que la CASNOS est dans «une situation excellente», à la faveur du bond financier réalisé ayant permis d’augmenter ses recettes de 35,5 milliards DA en 2013 de près du double, pour passer à 70 milliards DA en 2017. Cela grâce, notamment au réseau de cet organisme qui compte 49 directions, et la stratégie de modernisation engagée, a également soutenu M. Acheuk, lors de l’inspection de l’agence locale de la caisse. «La CASNOS s’est acquittée de toutes les dettes des années passées qui avaient atteint 34 milliards DA envers plusieurs organismes», a-t-il encore ajouté. M. Acheuk-Youcef souligne cependant que vu l’importance du potentiel, «cela reste insuffisant», et que le nombre de cotisants doit doubler à court terme, avertissant les contrevenants et mauvais payeurs, qu’il sera recouru à la démarche coercitive englobant même des poursuites judiciaires.

Et d’ajouter qu’il est impératif pour le chef de famille de cotiser pour le bien de sa famille et de ses enfants, car, dans le cas où ce dernier décède, sa progéniture pourra bénéficier de ses cotisations. Il fera état de dizaines de cas «dramatiques» de personnes se retrouvant subitement dans la précarité suite à la mort subite du chef de famille qui n’avait pas pensé à cotiser tout au long de sa vie professionnelle. Sur la question de l’informel, le patron de la caisse annonce que pas moins de «4.000 personnes activant dans l'informel à Alger et Blida ont été régularisées depuis le lancement d’une opération-pilote par la CASNOS il y a près de six mois». Ce qui représente un bon début pour cette opération qui a ciblé 15.000 personnes activant dans divers créneaux. Néanmoins, pour le premier responsable de la CASNOS, ce chiffre reste «insuffisant, au regard de l’impact négatif de l’informel sur l’économie nationale».

Pour le DG de la CASNOS, l’informel ne peut se formaliser que par le biais de la protection sociale et de la sécurité, signalant que ce plan d'action va toucher, à l’avenir, toutes les wilayas. Il saisit l’occasion de son passage à la radio régionale pour rappeler que chaque postulant à la cotisation «doit avoir une identité professionnelle». Le DG de la CASNOS a indiqué que le constat d’activité établi par les contrôleurs lui permet d’être affilié avant de se voir remettre la carte d’artisan, par le biais de la Chambre d’artisanat de son lieu de résidence. Pour lui, il est impératif que le nombre de cotisants soit revu à la hausse, assurant que les facilités accordées en matière de cotisation sont de nature à vaincre les réticences.

«Même si le nombre de cotisants, légèrement inférieur à 500.000 en 2013, est passé à près d’un million en 2017, il n’en reste pas moins que ce chiffre doit être revu à la hausse, car non satisfaisant», a-t-il fait remarquer. Par ailleurs, 50% des adhérents à la CASNOS, faut-il le rappeler, en dehors des agriculteurs, n’ont pas encore payé leurs cotisations et ont été destinataires de mises en demeure. Après le délai fixé au 30 juillet 2018, les mesures légales seront engagées contre les retardataires, avait prévenu la CASNOS, qui a invité les retardataires à profiter des facilités accordées et éviter les pénalités. L’organisme a également annoncé aux personnes concernées que la Caisse n’acceptera pas la déclaration minimale de ceux exerçant des activités à grands revenus.

Mohamed Mendaci