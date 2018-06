Protection de l’enfance : La réforme du système législatif se poursuit

« La protection de l'enfance, une question cruciale inscrite parmi les principaux axes de la politique sociale de l'Etat depuis l’indépendance », a affirmé la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mme Ghania Eddalia. La ministre, qui s’est exprimée en marge d'une cérémonie organisée en l'honneur d'enfants orphelins, à réitéré, en effet, l’engagement de l'Algérie à poursuivre les efforts pour la réforme du système législatif en vue de garantir une meilleure protection aux enfants. A l’occasion de la Journée internationale de l'enfant, Mme Eddalia a indiqué que l’Algérie, qui a ratifié en 1992 la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, œuvre à réunir les conditions nécessaires susceptibles de protéger cette frange de la société et honorer ses engagements internationaux. A cet effet, les efforts consentis par les pouvoirs publics en matière de promotion et de protection des droits de l’enfant ont été couronnés par la promulgation de la loi sur la protection de l'enfant en juillet 2015.

« Cette loi prévoit plusieurs articles et dispositions liés à la protection de l'enfant sur les plans social et judiciaire », explique-t-elle, tout en soulignant la détermination de l'Etat à protéger la famille et engage la famille et la société à protéger l'enfant, consacrée dans l'article 72 de la Constitution de 2016. Dans cette optique, Mme Eddalia a rappelé que l'Etat avait «mis en place les mécanismes et programmes nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de l'enfance». « L’Etat a mobilisé des moyens matériels et humains nécessaires à même d’assurer l'encadrement de l'action sociale et l'amélioration de la prise en charge des besoins des enfants en détresse, en danger, en difficulté sociale, délinquants, handicapés ou démunis », a-t-elle précisé.

Cette cérémonie, qui a coïncidé avec la célébration de la journée de l'orphelin décrétée par l'Organisation de la coopération islamique (OCI), le 15 Ramadhan, a été une occasion pour la ministre de revenir sur les réalisations accomplies par l’Etat dans la prise en charge des enfants qui se sont retrouvés du jour au lendemain orphelins durant les années de la tragédie nationale. Selon elle, ce sont là « des séquelles que la politique de la Paix et de la Réconciliation nationale initiée, avec clairvoyance et mérite, par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a œuvré à effacer tant sur le plan psychologique que social et économique ». La ministre a également indiqué que son département vise, à travers une approche de solidarité participative, la protection et l'épanouissement de l'enfant et de la femme ainsi que l'accompagnement de la famille, ajoutant que « le programme du gouvernement relatif à la prise en charge des catégories vulnérables dans les régions enclavées se penche notamment sur la consécration des principes d'égalité des chances et de justice sociale ».



Les enfants adressent un message de remerciements au Président de la République



L’occasion à été mise à profit pour rendre un hommage des plus appuyés au chef de l’Etat. Les enfants de l'Algérie ont, en effet, adressé un message de remerciements et de reconnaissance au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika pour ses efforts en faveur de l'Algérie et de la communauté internationale ainsi que pour ses actions pour la consécration des droits des enfants algériens et leur épanouissement, et la promulgation, en 2015, de la loi relative à la protection de l'enfant.

Les enfants ont, également, tenu à saluer le rôle du Président de la République dans la restauration de la paix et la sérénité, à travers la Charte pour la paix et de la Réconciliation nationale, souhaitant que «la paix et la quiétude trouvent la voie vers les cœurs des enfants de la Palestine, du Sahara Occidental et de toutes les zones de conflits». Dans leur message, les enfants ont rendu hommage au Président Bouteflika pour «la consécration du droit à la pension alimentaire de l'enfant et de la mère qui en a la garde, la promulgation, en 2015, de la loi relative à la protection de l'enfant. Mme Eddalia, accompagnée de plusieurs membres du gouvernement, a partagé un Iftar avec les 150 enfants orphelins, avant de procéder au coup d’envoi de cette cérémonie placée sous le slogan "Permettre aux enfants de construire leur avenir".

Kamélia Hadjib