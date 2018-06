La circoncision doit être pratiquée en milieu hospitalier : Une attention particulière pour les hémophiles

Pour perpétuer les valeurs du mois sacré de Ramadhan, nombreuses sont les familles qui choisissent de procéder à la circoncision de leurs fils en cette période de l’année hégirienne. Cela relève d’un acte béni, il faut le dire. Cependant, l’ignorance totale, par certains, des conséquences graves de cet acte lorsqu’il est pratiqué en dehors du cadre sanitaire peut, hélas, être à l’origine de moult complications, voire même de drames.Il est donc vivement recommandé de faire montre de beaucoup de prudence, parce que la circoncision, comme tout acte chirurgical, aussi bénin soit-il, doit impérativement être pratiquée dans un milieu réunissant toutes les conditions nécessaires. C’est là, d’ailleurs, le sens à retenir du communiqué qui vient d’être publié par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

En effet, ce ministère appelle les familles s'apprêtant à circoncire leurs garçons à se rapprocher des services de chirurgie des établissements hospitaliers publics et des cliniques privées à travers le territoire national, mettant en garde contre le recours à des médecins généralistes pour une telle opération.

D’autre part, et en ce qui concerne les initiatives de certaines associations caritatives et de certaines entreprises d'organiser des circoncisions collectives au profit des enfants des travailleurs en faisant appel à des médecins généralistes, le ministère de la Santé tient à rappeler qu'« en vertu de la réglementation en vigueur, la circoncision doit être pratiquée par un chirurgien en milieu hospitalier réunissant toutes les conditions nécessaires ». La même source rappelle dans ce même contexte que « la circoncision, que de nombreuses familles choisissent d'effectuer durant le Ramadhan, nécessite des analyses médicales préalables pour permettre au chirurgien d'évaluer l'état de l'enfant concerné ».

Dans ce même souci d’éviter toute éventuelle complication, telle que l’hémorragie pouvant entraîner la mort et d'autres infections non moins dangereuses, des médecins spécialistes ont mis en garde contre la circoncision des garçons hémophiles en dehors du milieu hospitalier. L'hémophilie est, faut-il le rappeler, une maladie héréditaire touchant principalement les garçons et se traduisant par une incapacité du sang à coaguler chez les personnes atteintes. S’exprimant sur cette question, le docteur Djamila Nadir, sous-directrice chargée des maladies chroniques au ministère de la Santé, rappelle aux familles de garçons atteints de maladies du sang, notamment d'hémophilie, s'apprêtant à les circoncire comme il est de coutume durant le mois de Ramadhan, toute l’importance de pratiquer cet acte chirurgical en milieu hospitalier. Pour sa part, la présidente de l’Association nationale des hémophiles, Mme Latifa Lamhen, a insisté sur l’impérieuse nécessité, voire l’impératif, de « faire des analyses médicales pour les enfants à circoncire ». D’autres praticiens se sont exprimés sur les dangers auxquels sont exposés les nouveaux-nés souffrant d’hémophilie et qui ont été circoncis. Il a été rappelé dans ce contexte le cas du nouveau-né qui, suite à l'insistance de sa famille, a été circoncis. «Cet enfant a fait une hémorragie qui, sans l'intervention urgente du corps médical et la proximité de l'établissement hospitalier, aurait pu lui coûter la vie, et tout cela à cause de l'absence d'analyses médicales préalables», signale-t-on.

Soraya Guemmouri