Sous le thème du « vivre-ensemble en paix » : Rupture collective de jeûne à Alger

Les averses qui se sont abattues sur la capitale n’ont pas empêché les familles algéroises de se réunir sur la place publique pour partager le repas de la rupture de jeûne dans une ambiance festive, pour le second Ramadhan consécutif. Cet événement, en passe de devenir un rendez-vous incontournable pour les Algérois, est organisé cette année sous le thème du «Vivre-ensemble en paix», a déclaré le P/APC d’Alger-Centre, M. Bettache Hakim.

Des dizaines de tables et de chaises ont été installées tout au long de la rue Emir-Abdelkrim-El-Khettabi jusqu’à la place Maurice-Audin, pour accueillir, en plus des Algérois venus nombreux à l’occasion, « des familles syriennes, palestiniennes et autres concitoyens venus de l’Ouest du pays pour assister à cet évènement», selon M. Bettache Hakim, qui a tenu à féliciter les organisateurs pour les efforts consentis, «pour la réussite de cette importante soirée qui œuvre à la consolidation des liens sociaux et ceux de bon voisinage», ajoutant que «l’évènement n’est plus aujourd’hui local, mais il a pris une envergure nationale». En effet, «d’autres wilayas du pays pensent à rééditer l’expérience ». Dans ce sillage, la wilaya de Blida a organisé quelques jours auparavant une fête de rupture de jeûne collective au profit des orphelins, au stade Mustapha- Tchaker, en présence de la ministre de la solidarité Mme Ghania Eddalia. Les organisateurs de cet évènement ont pu regrouper, grâce aux efforts des différents partenaires, plus de 6.000 personnes parmi les familles des nécessiteux et des orphelins. Pour Alger, ce sont quelque 1.200 personnes qui sont venues partager le repas du f’tour, dans une ambiance familiale et conviviale. La pluie battante n’a pas empêché les jeunes et les enfants de mémoriser l’événement avec une avalanche des selfies et photos publiés instantanément sur les réseaux sociaux. L’objectif de l’organisation de la rupture de jeûne collective sur la place publique est « d’enraciner les valeurs de solidarité, et revivifier le sentiment de partage, qui ne sont pas des valeurs étrangères aux Algériens » s’accorde à dire M. Bettache Hakim. Cette initiative de « bon voisinage » organisée par l’APC d’Alger-Centre vise « à redonner une image lumineuse de la capitale du pays ».

Le P/APC d’Alger-Centre explique, par ailleurs, que le choix du slogan «vivre-en- semble en paix» cette année n’est pas anodin, mais matérialise l’idée dans le quotidien des Algériens.

La cérémonie de la rupture de jeûne a coïncidé cette année avec la journée mondiale de l’enfance.

Aussi, les enfants ont eux aussi eu droit à un gala animé par Cheb Yazid à la place de la Grande Poste à partir de 22h30. M. Bettache n’a pas manqué l’occasion pour souhaiter « une bonne fête à tous les enfants » et rappeler par la suite que « le trafic des voitures est bloqué à partir de la rue Didouche-Mourad jusqu'à la rue Larbi-Ben- M’hidi en passant par la place centrale de la Grande Poste et ce, pendant tous les vendredis du mois de Ramadan », pour permettre aux familles de bénéficier «de soirées sans moteur». L’occasion pour les familles d’investir les rues de leurs quartiers pour des moments de divertissement durant le mois sacré.

Tahar Kaidi