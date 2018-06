Conjoncture : De réels motifs de satisfaction

Le FMI juge les réformes économiques entreprises par l'Algérie favorables. Le Fonds a noté avec satisfaction l'amélioration de la situation macroéconomique du pays grâce aux réformes engagées par les autorités pour accompagner la transformation de l'économie. C'est un fait qui mérite d'être souligné. L’analyse du FMI se résume, pour l'essentiel, à de réels motifs de satisfaction pour ce qui est de l'appréciation du bilan des réformes engagées par le pays pour améliorer sa situation économique. Selon le constat dressé par le FMI, le travail de rééquilibrage budgétaire s'est poursuivi, ce qui a eu pour effet de diminuer le déficit. Ces résultats s'expliquent par la résilience des recettes fiscales et une bonne maîtrise des dépenses courantes et assainissement des finances. En effet, le pays renait peu à peu avec des agrégats macroéconomiques positifs, dont la croissance —même si elle reste quelque peu timide— devrait rebondir à 3% en 2018 avant de connaître une légère baisse à 2,7% selon les projections du FMI. Cette croissance s'explique entre autres par une reprise des prix du pétrole et par les investissements importants effectués dans les infrastructures publiques. Le taux d'inflation moyen s'est établi à 5,6 % en 2017, contre 6,4 % en 2016, du fait du ralentissement de l'inflation pour les produits manufacturés et les services, et il était de 3,4 % en glissement annuel en avril 2018. Le FMI prévoit une inflation de 7,4% en 2018 et 7,6% en 2019. Globalement, le gouvernement a su élaborer une bonne politique de mise en place de réformes structurelles et a favorisé l'amélioration de l'environnement des affaires, avec en toile de fond le passage à une économie diversifiée. Au niveau des efforts visant à créer des conditions favorables pour développer le secteur privé, le pays s'en sort aussi favorablement. Notons que les autorités ont réussi le grand pari de la gestion et de la maitrise des dépenses publiques, sans oublier la gestion efficace de la crise depuis l'été 2014. Des indices de performances qui ont été relevés et appréciés par le FMI. Cette note d'espoir du FMI vient confirmer une bonne dynamique économique. Ainsi, l'Algérie a une des économies les plus résilientes de la région MENA grâce à une meilleure compétitivité, des progrès ponctuels dans les réformes structurelles engagées et une conjoncture internationale favorable. Ces bons résultats s'expliquent aussi par une relative vitalité des exportations qui ont augmenté, soutenue par une diversification des produits agricoles et industriels. Il convient de rappeler que le pays a progressé dans l'exécution des projets d'infrastructures, mais qu'il doit à présent accélérer la mise en œuvre des réformes pour améliorer le climat des affaires et attirer les investissements privés grâce à des lois plus avantageuses pour les entreprises qui pourraient jouer un rôle catalyseur. Il faudra aussi davantage avancer sur le plan des mesures pour faciliter l'accès au crédit aux petites et moyennes entreprises et, plus généralement, favoriser la transition du secteur informel vers le secteur formel. Dans ce sens, la dynamique est lancée.

Farid Bouyahia