Chargement à bord du «Mesdar» (Béjaïa) : Une cargaison de 285.000 tonnes de pétrole brut

Une opération de chargement d’une cargaison de 285.000 tonnes de pétrole brut (équivalent de 2 millions de barils) à bord du «Mesdar», un supertanker appartenant à la compagnie Sonatrach a débuté vendredi au large du port de Bejaia, précisément à hauteur de la plateforme offshore, situé à 5 km du rivage sur une bouée de type SPM (Single Point Mooring), apprend-t-on de la direction générale de l’Entreprise Portuaire de Bejaia (EPB). La cargaison entière destinée à un client basé en Inde et devant être chargée en quatre jours marque la remise en service de cette bouée à l’arrêt technique depuis plusieurs mois et dédiée essentiellement à l’avitaillement de gros bâtiments-citernes de plus de 80.000 tonnes. Réalisée en 2005, dans la perspective de l’accroissement des exportations nationales, elle compte déjà à son actif plusieurs opérations analogues mais c’est la première fois qu’elle accueille un bâtiment national qui, de plus, figure parmi les plus grands supertankers au monde et le fleuron de la compagnie. Le «Mesdar» est un navire de type V.L.C.C ( Very Large Cruide Carriers), long de 333 mètres et large de 60 mètres, presque aussi spacieux que trois terrains de football. Il peut charger jusqu’à 2,2 millions de tonnes de barils de pétrole en une traite, soit l’équivalent de deux jours de production nationale. Il a été construit dans un chantier naval Sino-japonais, basé en Chine et livré à Sonatrach en octobre 2007 avec l’objectif d’assurer 50 % des exportations de bruts et condensats, notamment vers les marchés asiatiques. L’opération de chargement se déroule dans des conditions techniques et météorologiques favorables. Elle est assistée par les moyens du port de Bejaia, qui a engagé pour la circonstance quatre remorqueurs, l’un pour la veille et trois autres pour l’accostage.