Limonades et Boissons gazeuses : La fraude coule à flots

Pendant ce mois sacré de Ramadhan, la consommation alimentaire atteint son comble et l’on achète tout. Et parmi les premiers produits alimentaires liquides qui se vendent le mieux, ce sont les boissons gazeuses… En effet, il ne faut pas être futé pour se rendre compte que certaines limonaderies ne se conforment pas aux normes techniques pour la fabrication d’une boisson gazeuse proprement dite. Certains « connaisseurs » en la matière nous disent que nos boissons sont des breuvages sucrés, puisqu’elles ne répondent à aucun critère, et ce fait est généralisé à travers toute la région, à quelques exceptions près avec les sacs de «charbatte» (citronnade faite maison).

Le problème qui se pose aujourd’hui, c’est de savoir si ces boissons n’ont pas un effet nocif sur la santé du citoyen, en particulier les enfants ?

En plus des composants, comme les édulcorants synthétiques qui ne sont pas utilisés en doses prescrites dans les boissons gazeuses, il y a le problème d’exposition.

Devant chaque magasin se trouvent des caisses entassées les unes sur les autres sous le soleil du matin au soir, alors que la boisson contient des produits qui fermentent devant la chaleur ce qui peut sans doute multiplier les germes pathogènes et microbiens qui peuvent devenir nuisibles pour la santé des consommateurs.

De source proche de ces limonaderies, l’hygiène laisse à désirer avec des bouteilles mal lavées, d’autres cassées et un personnel qui ne travaille pas dans les conditions prescrites par la médecine du travail qui exige une propreté de la personne, de ses habits et surtout une bonne santé.

La date de péremption, la composante du produit, le nom du fabricant et ses coordonnés ne sont pas indiqués sur l’étiquetage. C’est ce que nous avons remarqué sur les boissons exposées sur les trottoirs à des prix dérisoires par rapport aux mêmes produits qui se vendent dans les magasins et dont la date de péremption arrive à terme ou les produits sont simplement périmés. Certaines marques déposées dans les souks ne sont pas connues du grand public puisque n’ayant jamais circulé dans nos marchés. L’informel ou la contrefaçon prend de l’ampleur, ce qui peut nuire énormément à l’économie nationale, d’une part, et causer des maladies transmissibles. Dans ce cas, l’Etat par le biais des hôpitaux qui doit débourser des sommes colossales en cas d’épidémie…

Beaucoup reste à faire dans ce domaine, et le citoyen, consommateur par excellence, ne doit en aucun cas acheter tout ce qu’il trouve exposé à la vente sur le marché. Ces pratiques et ces modes de consommation sont à bannir du circuit commercial et cela ne sera réel que lorsque le citoyen décide de n’acheter que ce qui est propre à la consommation…

l’on s’est contenté d’évoquer les limonades, cela peut être généralisé à beaucoup d’autres produits de consommation de qualité douteuse, notamment pendant ce mois de Ramadhan où tout un chacun se convertit en vendeur d’occasion et allusion faite aux étals des magasins de gâteaux orientaux qui prospèrent à vue d’œil en dépit de tous les contrôles effectués par les services concernés.

mais le maillon faible de la chaine demeure le consommateur qui doit veiller scrupuleusement à bien choisir les produits qu’il achète sans tomber dans le piège des prix cassés et sacrifiés que l’on lui propose sur les trottoirs squattés par ces vendeurs occasionnels, et comme nous dirait ce cheikh : « li bgha roukhsah khala noussah» (celui qui est tenté par le bas prix du produit n’en achète que sa moitié). autrement dit, une meilleure façon de concevoir cet acte, c’est de mesurer le rapport de qualité-prix et tout le reste se passe de tout commentaire !

A. Ghomchi