5 tonnes de denrées alimentaires saisies

Les services de la direction de la Concurrence et des Prix de la wilaya de Constantine ont procédé, durant les dix premiers jours du mois de Ramadhan, à pas moins de 1.266 interventions et dressé 240 procès-verbaux de poursuites judiciaires, a-t-on appris auprès du chef de service de la protection du consommateur et de la répression des fraudes, Abdelghani Bounaâs. Selon ce dernier, les efforts des brigades de contrôle de la qualité, mobilisées durant cette première décade, ont abouti à la saisie d’une quantité de denrées alimentaires estimées à 5.381 tonnes, dont des produits d’alimentation générale (700 kg), des viandes (420 kg), des boissons conditionnées (1.4 tonne) et des gâteaux et confiseries (68 kg), et ce pour un coût total de 2.377.707 DA. Il est à signaler qu’aucun commerce n’a été fermé à l’issue des différents contrôles. Par ailleurs, le contrôle des pratiques commerciales a relevé 258 infractions ayant été toutes sanctionnées d’un procès-verbal, sur un ensemble de 1.296 interventions opérées par les éléments du service. Le défaut de facturation se chiffre, quant à lui, à 48 millions de DA, ce qui a généré des gains illicites à hauteur de 10.400 DA. Pour rappel, la direction locale du commerce a mis en place, à l’occasion du ramadan, 93 brigades mixtes (45 pour le contrôle de la qualité et 48 pour la répression des fraudes), lesquelles sillonnent les douze communes. De leur côté, les services de la wilaya ont mis à la disposition de ces agents cinq de leurs véhicules. Par ailleurs, des campagnes de sensibilisation sur certains aspects néfastes comme la spéculation sur les prix, le gaspillage et les intoxications alimentaires sont périodiquement organisées, et ce notamment en partenariat avec l’union générale des artisans et commerçants algériens (UGCCA), ainsi que les associations locales de défense des consommateurs.

I. B.