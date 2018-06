Souk El-Asser à Constantine : Le marché éternel

Souk El-Asser était appelé auparavant Souk El-Djamaâ, parce qu’il se tenait tous les vendredis à Constantine, et de surcroît face à l’antique mosquée Sidi El-Kattani (El-Kattania), fondée par Salah Bey et célèbre par sa medersa.

Enfui au cœur de médina historique, à quelques mètres du pont suspendu de Sidi M’cid, celui-ci prend lieu quotidiennement sur une place située en contrebas de la caserne de la Casbah, et le moins que l’on puisse en dire, c’est que le plus ancien marché de ville encore en activité n’a rien perdu, malgré les aléas du temps, de sa vocation originelle, à savoir celle de « marché du pauvre », ou comme le surnomment les citadins, h’bib el meskine ou h’bib ez-zawali.

C’est naturellement durant le mois du ramadan que la virée à « Souk Al Asser » prend tout son sens, s’apparentant quasiment à un rituel immuable, inscrit dans les gènes des Constantinois qui, dès les premières heures de la matinée, prennent d’assaut ses étroites allées : ménagères, en mlaya ou en khimar, généralement accompagnées de leurs enfants, vénérables vieillards enturbannés à la démarche nonchalante, fonctionnaires visiblement pressés ou habitants de la vieille ville, tout le monde y trouve son compte, car les prix, sans être extrêmement bas, sont les plus accessibles de tous les marchés de la ville. À partir du début d’après-midi, il devient presque impossible de circuler à travers les dédales du souk, tant la foule est dense. Aux chalands motivés, plutôt lève-tôt, les bonnes affaires n’attendant pas, se sont adjoint les promeneurs, nostalgiques, et autres «tueurs» de temps. Abdelhafid, 52 ans, fait partie de ceux-là : « Je fréquente Souk Al Asser depuis ma prime enfance, car j’habite la rue Benmhidi. Aussi longtemps que je m’en souvienne, la grande foule fait partie intégrante du décor, ce qui dénote la popularité de ce marché aux prix imbattables. Je viens ici tous les jours, sur les coups de 15 heures, histoire de capturer quelques fragrances du temps passé », déclare-t-il.

De son côté, son compagnon Mohamed, 55 ans, note que l’état du marché s’est grandement détérioré ces dernières années : « Ce marché fait partie de la vie de tous les Constantinois, particulièrement les habitants de la vieille ville. Nous avions espéré qu’à la faveur de la manifestation “Constantine capitale de la culture arabe”, Souk Al Asser serait réhabilité, mais il en été de même que pour les autres bâtisses et mosquées, et rien n’a été concrètement entrepris». Ce constat est, malheureusement, partagé par la majorité de ceux qui avaient fréquenté les lieux du temps de leur splendeur, soit avant que l’insalubrité ne règne en maîtresse. Il faut également noter que de place exclusivement dédiée au négoce de fruits et légumes, Souk Al Asser a opéré une lente mue à partir des années 90, avec l’installation dans ses travées d’une nouvelle espèce de vendeurs, versés dans la vaisselle, les jouets bas de gamme et même les cosmétiques, ce qui explique, mais n’excuse d’aucune manière, la situation dans laquelle se trouvent les lieux. Cependant, bien qu’il ait perdu son cachet d’antan, Souk El Asser continue de constituer, plus que jamais, le dernier rempart contre l’amenuisement du pouvoir d’achat affectant de larges franges de la société, lequel ne cesse de gagner en importance au fil des jours.

Issam B.