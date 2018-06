Institut Cervantès d’Alger : Un spectacle de haute facture

A l’occasion de la clôture des «Nuits du Ramadhan», soirées culturelles nocturnes de l’institut Cervantès d’Alger, un spectacle féerique a été organisé vendredi soir par l’orchestre Âme d’Alger sous l’intitulé «Musique chaabi, espagnole et andalouse» dans une grande ambiance. L’ambiance était à son comble au point où les places ne pouvaient accueillir le nombreux public venu apprécier ce cocktail musical assuré par cette jeune troupe qui a offert un spectacle de haute facture. Les différents instrumentalistes, les ténors et le chef d’orchestre se sont donné la rime pour faire voyager l’assistance à la découverte de plusieurs tendances musicales universelles, tout en restant ancré dans le patrimoine musicale algérien, et spécialement algérois. A commencer par Ahlen wa sahlen bikoum, historique intro des soirées nuptiales, mais aussi, dans toutes les fêtes qui regroupent beaucoup de monde autour de la bonne musique. L’orchestre a enchaîné avec un titre algérois Achki f’zine sous un tonnerre d’applaudissements avant de commencer un long périple mélodique, durant lequel, les jeunes musiciens de l’orchestre Âme d’Alger ont fait preuve de grande aisance technique et d’un savoir-faire musical universel en interprétant entre autres la chanson libanaise Lama tatana. Le voyage se poursuit de l’Orient vers l’Europe où l’aventure créole et andalouse, laisse au passage Besame mucho. Les musiciens ont par la suite interprété plusieurs chansons du terroir national, en touchant à différents styles de différentes époque à l’exemple de Sab Rachrach de Zoulikha El Khenchlia, mais aussi, une chanson à rythme aàlaoui Loukan y dirou âlik bab hdidi de l’Orchestre national de Barbès (ONB). Direction l’Est, la fameuse chanson tunisienne Allah alik ya baba a été magistralement interprété avant d’enchaîner avec d’autres chansons du patrimoine andalous et chaàbi comme ce fut le cas avec la merveille de Dahmane El Harrachi Ya rayah.

Avec une moyenne d’âge qui ne dépasse pas les 30 ans, les jeunes musiciens de l’orchestre Âme d’Alger ont démontré que cette génération est non seulement fière de ce legs culturel, mais surtout, que ces traditions musicales seront sauvegardées et interprétées avec beaucoup de passion pendant de longues années.

Kader Bentounès