Lounis Aït Menguellet à la coupole Mohamed-Boudiaf : émotions partagées

En Tête d’affiche, vendredi soir, à la coupole Mohame- Boudiaf, Lounis Aït Menguellet offre à ses fans algérois son dernier gala pour cette année et avec lequel il clôture sa tournée internationale entamée l’an dernier. En effet, Aït Menguellet compte, par la suite prendre un petit repos avant d’entamer ses préparatifs du concert événement du 12 janvier prochain, et ce, à l’occasion de Yennayer à Bercy, dans la capitale française, avec Allaoua et Idir. Organisé à la coupole Mohamed-Boudiaf, ce concert marque la fin des célébrations de ses 50 années de carrière artistique ponctuée par une vingtaine d’albums une tournée marquée par de nombreux concerts et la sortie de son album Tudert nni. Lounis Aït Menguellet a clôturé, ainsi, son voyage artistique en beauté, avec un méga-concert inouï au grand bonheur de ses admirateurs venu nombreux.

Accompagné par des musiciens dont son fils Djaâfar, également chanteur et multi-instrumentaliste, la vedette de la chanson kabyle a gratifié les présents de la coupole, plus de deux heures durant, de plusieurs de ses célèbres chansons tirées de son répertoire riche de plus de 200 titres, dans une ambiance harmonieuse et festive. Accueilli par des youyous et des applaudissements, il souhaite la bienvenue à tous avant d’entamer cette soirée par sa célèbre chanson Theltiem di l’aämriw qui a mis ses fans en vibration… ça bougeait dans tous les sens. Très attendri et ému par ces nombreux fans qui ont fait le déplacement en cette soirée pluviale, Lounis Aït Menguellet a chanté Tamtut (La femme) et Din amçum (La dette maudite) tirées de son dernier album Isefra (poèmes) sorti en 2014. Il a également interprété Assandu n waman de son album Yenna-d wemghar (Le sage a dit, 2005) recueillant une admiration particulière d’un public émerveillé. A travers ses textes, le "joaillier du verbe", comme se plaisent à le surnommer ses fans, évoque les travers de la société, clame la fraternité, le pardon et l’amour et dénonce l’injustice. Le public a pu jouir entre autres titres, Iwagadhiw, Aylam Aâqlith, L'Ghorva'n' 45, Anidha'n'Tedjam Emmi, Telt Iyyam, Avridh Entemzi, Ammi, Thamettuth, et Ruh Adh'qqimegh, Imusniw, chantant tous les textes du répertoire avec l'artiste au charisme imposant, qui a livré une prestation haute à sa dimension, auréolée de youyous et d'applaudissements nourris. Exprimant sa gratitude à son idole, les présents de la salle Boualem Bessaïeh ont chanté et dansé au devant de la scène. Compositeur et auteur d’une vingtaine d’albums dont Tiregwa (1999), Yenna-d wemghar et Tawriqt tacebhant (La page blanche, 2010), Ait Menguellet est réputé pour ses textes engagés et élaborés, faisant de lui un des artistes les plus populaires. Au niveau du parking du complexe olympique on pouvait distinguer des immatriculations de plusieurs villes du pays… à l’instar d’Alger on pouvait lire Boumerdès, Tizi-Ouzou, Tipaza… etc. Des familles, des jeunes et des vieux, dont des personnes de plus de 80 ans accompagnée de leurs enfants, ont tenu à assister à ce gala marqué du rossignol de la chanson kabyle sur la scène pour une soirée ramadanesque distinguée.

Sihem Oubraham