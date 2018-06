Clôture du 13e festival national de la musique et de la chanson citadines : Naïma Ababssa enchante le public

Tomber de rideau sur la 13e édition du Festival national de la musique et de la chanson citadines, jeudi soir, au Théâtre régional Azzedine-Medjoubi d’Annaba, en présence d’un public nombreux ainsi que des autorités locales.

L’ultime soirée de ce rendez-vous culturel et artistique qui revient chaque année en période du mois béni de ramadhan, a été animée par l’association Dar El Gharnatia, l’artiste Naima Ababssa et le chanteur de malouf, Bibi. Le public a ainsi passé d’agréables moments à l’instar des autres soirées du festival qui, il faut le souligner, à apporter un plus à l’animation ramadhanesque dans la ville de Abou Marouane Echarif qui renoue avec l’ambiance artistique des grands jours. L’association culturelle Dar El Gharnatia de Koléa sous la conduite du chef d’orchestre, Saoudi Mohamed Cherif a ouvert le bal de cette ultime soirée par la présentation de son 11e CD dédié spécialement aux madih. L’association El Gharnatia s’est présentée sur la scène du Théâtre régional Azzedine-Medjoubi par la classe supérieure et moyenne composée particulièrement d’universitaires, de lycéens et collégiens dont six jeunes filles. Ces derniers, ont interprété des louanges tirés du patrimoine de la musique andalouse et maghrébine suscitant l’admiration de l’assistance composée essentiellement par des familles bônoises accompagnées de leurs enfants en quête de détente et loisirs après la rupture du jeûne. Puis, l’inévitable artiste Naima Ababssa n’a pas failli à la tradition en séduisant le public par des chansonnettes puisées de son riche répertoire tout en rendant un hommage aux chouyoukh bladi, tels Ya Rayah, Chaoui et Libaghi Yakssi martou » notamment.

L’artiste Naima Ababssa, s’est produite à Annaba en dépit d’un accident domestique qui s’est déroulé la veille. Cette dernière a enchanté le public d’où les échanges fructueux sous une pluie de récompenses plébiscitées par la forte assistance, confortant l’événement dans le paysage culturel national. Le chanteur malouf Bibi el Annabi a clôturé le festival en apothéose en interprétant des morceaux choisis du patrimoine de la ville consacré au madih religieux spirituel ce qui a poussé le public d’ovationner l’artiste. Par ailleurs, les artistes qui ont pris part à ce rendez-vous culturel ont apprécié l’accueil spontané du public annabi.

Ouvert le 25 mai, cette manifestation organisée par le commissariat du festival national de la musique et de la chanson citadines sous l’égide du ministre de la Culture et du wali de Annaba, a vu le passage sur scène, d’artistes de renom et des associations célèbres à l’échelle nationale ainsi que le chanteur tunisien Zied Gharsa qui avait offert au public une interprétation magistrale d’airs populaires tunisiens et de chansons du malouf.

Plusieurs artistes locaux ont été honorés, à l’ouverture de cette 13e édition du Festival national de la musique et de la chanson citadine d’Annaba, dont le chanteur Salah Karoum dans le genre malouf, Hassan Abdelli dans la chanson populaire et la famille du défunt Abdelaziz Zerrouk qui jouait au Oud et à la flûte.

Ce grand rendez-vous culturel qui a su fidéliser à travers ses treize éditions un public nombreux avide de la chanson et la musique citadines s’inscrit dans le cadre des objectifs visant la préservation du riche et diversifié patrimoine artistique dont recèle l’Algérie.

B. Guetmi